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المرأة
نجمة مصرية شهيرة تكشف: "شهر العسل كان أوحش حاجة حصلتلي في حياتي"
Lebanon 24
03-10-2023
|
04:05
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وصفت الفنانة المصرية هنا الزاهد أن فترة شهر العسل التي قضتها مع زوجها الفنان أحمد فهمي، هي الفترة الأسوأ في حياتها بسبب مرضها.
وفي التفاصيل، كشفت هنا خلال لقائها في برنامج "الحكاية"، ما حدث معها خلال شهر العسل وقالت: "شهر العسل كان أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني 47 كيلو جرام، "مرارتي اتفقعت" كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً".
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وأضافت هنا: "أول يومين كانوا تمام تالت يوم بدأت أتعب وشي يحمر وأسخن افتكرت إن جالي تسمم، طلع إن مرارتي فيها حصوات كتيرة وكان المفروض تتشال وجالي التهاب في بطني كله قالوا اقطعوا إجازتكوا وأرجعوا بلدكوا، لحد ما تبقى كويسة وكنا وقتها في سنغافورة وقعدت شهر آكل مسلوق وبعدها أعمل عملية".
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