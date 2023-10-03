Advertisement

المرأة

نجمة مصرية شهيرة تكشف: "شهر العسل كان أوحش حاجة حصلتلي في حياتي"

Lebanon 24
03-10-2023 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1113155-638319261004287548.jpeg
Doc-P-1113155-638319261004287548.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصفت الفنانة المصرية هنا الزاهد أن فترة شهر العسل التي قضتها مع زوجها الفنان أحمد فهمي، هي الفترة الأسوأ في حياتها بسبب مرضها.

وفي التفاصيل، كشفت هنا خلال لقائها في برنامج "الحكاية"، ما حدث معها خلال شهر العسل وقالت: "شهر العسل كان أوحش حاجة حصلتلي في حياتي، كنت تعبانة ووصل وزني 47 كيلو جرام، "مرارتي اتفقعت" كان في حصوات في المرارة وتعبت جداً".
Advertisement

وأضافت هنا: "أول يومين كانوا تمام تالت يوم بدأت أتعب وشي يحمر وأسخن افتكرت إن جالي تسمم، طلع إن مرارتي فيها حصوات كتيرة وكان المفروض تتشال وجالي التهاب في بطني كله قالوا اقطعوا إجازتكوا وأرجعوا بلدكوا،  لحد ما تبقى كويسة وكنا وقتها في سنغافورة وقعدت شهر آكل مسلوق وبعدها أعمل عملية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:51 | 2023-10-03
01:47 | 2023-10-03
00:07 | 2023-10-03
23:00 | 2023-10-02
23:00 | 2023-10-02
15:00 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24