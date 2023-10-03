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المرأة

الرقم 999.. وشم على يد فنانة شهيرة وهذا معناه (صورة)

Lebanon 24
03-10-2023 | 08:00
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تساءل البعض عن معنى التاتو الجديد الذي رسمته الفنانة العراقية رحمة رياض، على يدها، والذي يضم 3 أرقام وهي (999).
 
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وخلال لقائها في برنامج تلفزيوني قالت رحمة رياض إنها رسمت هذا التاتو قبل فترة قصيرة ومعناه فصل جديد في حياتها.

وبالبحث عن الرقم "999"، فهو مرتبط بإيجاد الشغف الحقيقي للإنسان في الحياة، ويعني الوصول إلى نهاية الدورة، وبداية مرحلة جديدة في الحياة وتحقيق الأهداف والأحلام. (نواعم) 

المصدر: نواعم
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