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المرأة
هاندا آرتشيل تتلقى دروساً في التمثيل وتتفوّق على فهرية أفجن
Lebanon 24
03-10-2023
|
11:00
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مازالت هاندا آرتشيل تتلقي العديد من حملات الهجوم على أدائها ضمن حلقات مسلسلها الدرامي الجديد "شخص آخر" أمام بوراك دينيز.
وعرض برنامج الصفحة الثانية في تقرير صحفي خاص بهاندا آرتشيل خلال حلقته الماضية أنها تلقت دروساً تميثيلة خلال العام الماضي على يد المخرج المسرحي الشهير ابراهيم تشيشيك إستعداداً لدورها في مسلسل شخص آخر، كما أنها تلقت تدريبات خاصة بالصوت والإلقاء ولغة الجسد والإنفعالات أيضا.
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كما ذكرت التقارير ضمن الحلقة، أن هاندا لم تكتف بهذا من أجل تحسين أدائها التمثيلي فقد حصلت على دروس أخرى في فن التمثيل عن طريق الأونلاين مع متخصصين أجانب.
وكانت هاندا آرتشيل قد تصدرت المركز الأول وفقًا لصحيفة socipol في الأعمال التركية الأكثر مبيعا في الخارج وهي:أطرق بابي، الحب لا يفهم من الكلام، بنات الشمس، اللؤلؤة السوداء.
وقبل ساعات حصلت هاندا آرتشيل على المركز الأول في قائمة أجمل عشر نساء مسلمات في العالم والتي تم تنظيمها من قبل Fill Gap، وجاءت فهرية أفجن بالمرتبة الثانية ، أما مريم أوزرلي فإحتلت المركز السابع ضمن القائمة. (نواعم)
المصدر: نواعم
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