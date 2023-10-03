لاستقبال الخريف بأناقة.. تغييرات بسيطة لتجديد ديكور منزلك

مع اقتراب فصل الخريف، يمكن القول وداعا للألوان الساطعة والباردة التي طغت على الديكور الصيفي، لنرحب بالألوان الترابية الدافئة التي توحي بالدفء والحميمية والتي يمكن لكل ربة منزل تطبيقها لتشعر أن أجواء المنزل باتت أكثر جمالية وتميزا ورقيا.
ويعطي اللون البني -وهو لون جذوع الشجر- شعورا بالجو العام للخريف، ويمكن اختياره لأحد جوانب غرفة النوم مع البيج الفاتح الكريمي لباقي جوانب الغرفة، ومن الجميل أن تكون الأرضية باركيه بلون الخشب الطبيعي، ولخلفية السرير يمكن صنع خلفية خشبية بلون الحائط نفسه وهو البني الداكن.
اللون الأصفر من أكثر الألوان المرتبطة بفصل الخريف، وتوجد منه درجات كثيرة؛ ولكن عند اختياره كلون للديكور؛ يجب اختياره مائلا للذهبي المطفي للون الجدران، واختيار الأرضية باركيه بلون الخشب الفاتح، إضافة لاختيار اللون الأصفر للستائر ووحدات الإضاءة، أما بالنسبة للإكسسوارات، يمكن اختيار لون براق مثل اللون الأحمر حتى يكسر حدة اللون الأصفر، واختياره أيضا للون أواني الزهور ولوحات الحائط، للحصول على ديكور رائع مليء بالدفء والأناقة.
ويمكن عرض بعض اللوحات الفنية أو قطع الديكور التي تصور وتظهر فصل الخريف على جدار المدخل الرئيسي للمنزل، فهذا يغير المزاج العام للبيت على الفور، على أن يتم التنسيق بين الألوان الخريفية بين الترابي والأحمر والبرتقالي والذهبي والبني؛ حيث يمنح المكان دفئا ولمسة من الرومانسية، ولربة البيت حرية الاختيار بين اللوحات الزيتية التي تحمل صور الطبيعة أو اللوحات التي تتسم بالفن التجريدي.
ويعد استخدام النباتات الطبيعية والمتسلقة -كزينة في الشرفة الخارجية أو الداخلية للبيت- من الأفكار الجميلة، وأيضا يمكن وضع سيقان الذرة الجافة أو الخوخ الجاف في أصص زرع عند الباب الأمامي للبيت.
يجب الانتباه إلى أن تكون الستائر المستخدمة في البيت تختلف باختلاف الفصول، فحان الآن وقت نزع الستائر الخفيفة والناعمة واستعمال الأقمشة السميكة كالمخمل أو أي من الأقمشة الأخرى المتنوعة في السمك والألوان لتناسب أجواء الخريف ولتحافظ على دفء الغرفة من لسعات البرد، مع مراعاة تناسق لون الستارة مع لون ديكور الغرفة وأثاثها.
وتقترح خبيرة الديكور كموني استخدام درجات خريفية عصرية في طلاء حوائط المنزل كالأصفر والبرتقالي والعنابي والأخضر، كما يمكن تغيير لون حائط الواجهة بلون مختلف أو رسم بعض الورود الكبيرة، ويمكن كذلك استخدام ورق الحائط بتصميمات خريفية كأوراق الأشجار وفروع النباتات على جدار واحد فقط لمظهر عصري. (الجزيرة)