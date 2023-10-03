Advertisement

المرأة

لاستقبال الخريف بأناقة.. تغييرات بسيطة لتجديد ديكور منزلك

Lebanon 24
03-10-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1113360-638319637109670671.jpg
Doc-P-1113360-638319637109670671.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

مع اقتراب فصل الخريف، يمكن القول وداعا للألوان الساطعة والباردة التي طغت على الديكور الصيفي، لنرحب بالألوان الترابية الدافئة التي توحي بالدفء والحميمية والتي يمكن لكل ربة منزل تطبيقها لتشعر أن أجواء المنزل باتت أكثر جمالية وتميزا ورقيا.

 
Advertisement

ديكور خريفي بامتياز

لمزيد من الإحساس بجو الخريف؛ يمكن وضع مرآة متوسطة الحجم مع إطار بلون الخشب وعلى شكل أوراق الشجر، وتعليقها ليكتمل ديكور الغرفة.

ويعطي اللون البني -وهو لون جذوع الشجر- شعورا بالجو العام للخريف، ويمكن اختياره لأحد جوانب غرفة النوم مع البيج الفاتح الكريمي لباقي جوانب الغرفة، ومن الجميل أن تكون الأرضية باركيه بلون الخشب الطبيعي، ولخلفية السرير يمكن صنع خلفية خشبية بلون الحائط نفسه وهو البني الداكن.

اللون الأصفر من أكثر الألوان المرتبطة بفصل الخريف، وتوجد منه درجات كثيرة؛ ولكن عند اختياره كلون للديكور؛ يجب اختياره مائلا للذهبي المطفي للون الجدران، واختيار الأرضية باركيه بلون الخشب الفاتح، إضافة لاختيار اللون الأصفر للستائر ووحدات الإضاءة، أما بالنسبة للإكسسوارات، يمكن اختيار لون براق مثل اللون الأحمر حتى يكسر حدة اللون الأصفر، واختياره أيضا للون أواني الزهور ولوحات الحائط، للحصول على ديكور رائع مليء بالدفء والأناقة.

لوحات تغير مزاج المنزل

ويمكن عرض بعض اللوحات الفنية أو قطع الديكور التي تصور وتظهر فصل الخريف على جدار المدخل الرئيسي للمنزل، فهذا يغير المزاج العام للبيت على الفور، على أن يتم التنسيق بين الألوان الخريفية بين الترابي والأحمر والبرتقالي والذهبي والبني؛ حيث يمنح المكان دفئا ولمسة من الرومانسية، ولربة البيت حرية الاختيار بين اللوحات الزيتية التي تحمل صور الطبيعة أو اللوحات التي تتسم بالفن التجريدي.

النباتات من أهم زينة الخريف

ويعد استخدام النباتات الطبيعية والمتسلقة -كزينة في الشرفة الخارجية أو الداخلية للبيت- من الأفكار الجميلة، وأيضا يمكن وضع سيقان الذرة الجافة أو الخوخ الجاف في أصص زرع عند الباب الأمامي للبيت.

ستائر سميكة تحافظ على الدفء

يجب الانتباه إلى أن تكون الستائر المستخدمة في البيت تختلف باختلاف الفصول، فحان الآن وقت نزع الستائر الخفيفة والناعمة واستعمال الأقمشة السميكة كالمخمل أو أي من الأقمشة الأخرى المتنوعة في السمك والألوان لتناسب أجواء الخريف ولتحافظ على دفء الغرفة من لسعات البرد، مع مراعاة تناسق لون الستارة مع لون ديكور الغرفة وأثاثها.

طلاء الجدران بألوان خريفية

وتقترح خبيرة الديكور كموني استخدام درجات خريفية عصرية في طلاء حوائط المنزل كالأصفر والبرتقالي والعنابي والأخضر، كما يمكن تغيير لون حائط الواجهة بلون مختلف أو رسم بعض الورود الكبيرة، ويمكن كذلك استخدام ورق الحائط بتصميمات خريفية كأوراق الأشجار وفروع النباتات على جدار واحد فقط لمظهر عصري. (الجزيرة)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-10-03
11:00 | 2023-10-03
08:00 | 2023-10-03
04:51 | 2023-10-03
04:05 | 2023-10-03
01:47 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24