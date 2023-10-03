لاستقبال الخريف بأناقة.. تغييرات بسيطة لتجديد ديكور منزلك

لمزيد من الإحساس بجو الخريف؛ يمكن وضع مرآة متوسطة الحجم مع إطار بلون الخشب وعلى شكل أوراق الشجر، وتعليقها ليكتمل ديكور الغرفة.

ويعطي اللون البني -وهو لون جذوع الشجر- شعورا بالجو العام للخريف، ويمكن اختياره لأحد جوانب غرفة النوم مع البيج الفاتح الكريمي لباقي جوانب الغرفة، ومن الجميل أن تكون الأرضية باركيه بلون الخشب الطبيعي، ولخلفية السرير يمكن صنع خلفية خشبية بلون الحائط نفسه وهو البني الداكن.

اللون الأصفر من أكثر الألوان المرتبطة بفصل الخريف، وتوجد منه درجات كثيرة؛ ولكن عند اختياره كلون للديكور؛ يجب اختياره مائلا للذهبي المطفي للون الجدران، واختيار الأرضية باركيه بلون الخشب الفاتح، إضافة لاختيار اللون الأصفر للستائر ووحدات الإضاءة، أما بالنسبة للإكسسوارات، يمكن اختيار لون براق مثل اللون الأحمر حتى يكسر حدة اللون الأصفر، واختياره أيضا للون أواني الزهور ولوحات الحائط، للحصول على ديكور رائع مليء بالدفء والأناقة.