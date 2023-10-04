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المرأة

ثلث الرجال بهذا البلد يؤيدون العنف ضد المرأة

Lebanon 24
04-10-2023 | 14:00
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هرت نتائج دراسة حديثة أن أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا، اعتبروا أن العنف ضد المرأة “مقبول”.

 

بحسب الدراسة فإن 33% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما قالوا إنهم يقبلون فكرة أن “تنزلق أيديهم” أحيانا خلال شجار مع شريكة حياتهم. بينما أقرّ 34 % بأنهم سبق أن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.

 
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تعليقا على نتائج الدراسة، اعتبر كارستن كاسنر من مجموعة “فدرال فوروم” الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين أن هذه النتائج صادمة.

 

وأكدت في تصريح لمجموعة “فونكه” بالقول إن ثمة مشكلة في تقليل ثلث الرجال الذين شملهم الاستطلاع أهمية العنف الجسدي ضد المرأة، مشددا على ضرورة أن يتغير ذلك بصورة عاجلة. (وكالات)

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