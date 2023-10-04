من غير تجميل .. طرق للتخلص من نحافة الوجه تعرفى عليها

عناية المرأة بشكلها تنعكس إيجاباً على نفسيتها، حتى ملامحها تتغير، ولأن الوجه هو أكثر أجزاء الجسم جاذبيّةً لديها؛ فإنّ كلّ امرأةٍ تحرص على الحصول على وجهٍ جميلٍ ومميّزٍٍ ومشرقٍ وصحيٍّ في الوقت نفسه.

نحافة الوجه من الأمور التي تواجهها المرأة وتسعى للتخلص منها، فكيف تستطيعين تسمين الخدود.

طرق تسمين الخدّين

تدليك الوجه: يؤدّي تدليك الوجه بلطف وبشكل دائريٍّ باستخدام أحد الزيوت الطبيعيّة، مثل: زيت السمسم، أو زيت الزيتون، أو دونها إلى تنشيط الدورة الدمويّة فيه، ممّا سينعكس على نضارة الوجه وامتلائه مع المداومة على تدليكه.

اتّباع نظام غذائيّ صحيّ: يُنصح بالالتزام بتناول طعام صحيٍّ يشمل الفواكه، والخضروات الطازجة المليئة بالكثير من الفيتامينات، والمعادن، ومضادّات الأكسدة، خاصّةً تلك المليئة بفيتاميني (a,c)، مثل: البرتقال، والموز، والعنب، والخيار، ويُنصح بتناولها يوميّاً، وكذلك تناول السمسم، أو دهن البشرة بزيته، وشرب الحلبة، وهذا ما أكّده الدكتور محمد خليل استشاريّ أمراض الجهاز الهضميّ والكبد والتغذية العلاجيّة.

ممارسة التّمارين الرياضيّة: حيث تُحافظ التمارين الرياضيّة على الجسم عامّةً، أمّا تلك التي تخصّ الوجه فإنّها تزيد امتلاءه.

الإكثار من شرب الماء: يحتاج الجسم كميّاتٍ كافيةً من الماء، لذا يُعدّ تناول ما لا يقلّ عن لترين من الماء يوميّاً من أبسط الطرق للحصول على خدّين ممتلئين ونضرين.

عملية حقن الدّهون: انتشرت حاليّاً عمليّة حقن الوجه بالدهون، وتُستخدَم لإعادة ملء أماكن معيّنةٍ في الجسم، ومنها الوجه، كما تُستخدَم لإزالة التجاعيد من البشرة، وذلك بحقن وجه الشخص بدهونٍ من جسمه، وتتمّ هذه العمليّة في العيادة عند طبيب مختصّ؛ حيث يخضع فيها الشخص إلى التخدير الموضعيّ، وتعدّ عمليّةً آمنةً تماماً. (نبض)