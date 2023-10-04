يُناسب المرأة التي تسعى إلى تعزيز حيويتها .. أجمل التصاميم المزينة بحجر التسافوريت

يُعتبر اللون الأخضر مهدئاً ومريحاً وهو يرمز إلى الانسجام والهدوء والسلام. ويعزز اللون الأخضر الثبات والقدرة على التحمل وغالباً ما يرتبط بالنمو والتجديد، كما أنّه يعزز التفاؤل والأمل والتوازن.ويُقال إنّ المتفائلات والمتفائلين يفضلون اللون الأخضر.

Advertisement

وفي عالم الأحجار الكريمة ، يُعتبر الزمرد من أشهر الأحجار الكريمة. وهو يتميّز بلونه الغني والمشبع. إلاّ أنّ الأحجار الكريمة الخضراء كثيرة، ومن بينها حجر نادر يُسمى بالتسافوريت Tsavorite .

ويُناسب حجر التسافوريت المرأة التي تسعى إلى تعزيز حويتها وثقتها بنفسها، كما أنّه يساعد على اغتنام الفرص. في مقالنا اليوم، سنتعرّف إلى حجر التسافوريت الأخضر النادر وسنتحدّث عن أبرز خصائصه ومميّزاته من دون أن ننسى فوائده.

اكتُشف حجر التسافوريت الأخضر الجميل في العام 1967، وكان ذلك في حديقة تسافو الشرقية الوطنية في كينيا. ويعود الفضل في اكتشاف التسافوريت إلى الجيولوجي الاسكتلندي كامبل ر. بريدجز، وقد شغل منضب مستشار دار تيفاني Tiffany آنذاك.

تتراوح درجة صلادة التسافوريت بين 7 و7.5 على مقياس موس. وعلى الرغم من أنّ الزمرد أمتن منه، بحيث تتراوح صلادته بين 7.5 و8 على مقياس، إلاّ أنّ حجر التسافوريت يُعدّ أكثر استقراراً. ويوضح الخبراء أنّ قصة أحجار الزمرد قد تزيد في بعض الأحيان من حساسيتها.