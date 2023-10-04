تعانين من الشعر الخفيف.. هذه هي القصة الأنسب لكِ

أو من مشكلة الشعر الخفيف؟ رولا علي جرّبت وصفة طبيعية تعالج هاتين المشكلتين من خلال تحفيزها عملية نمو الشعر،

وصفة قوية لنمو الشعر

المكوّنات:

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من الزعتر الأخضر

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل

طريقة التحضير والاستخدام:

- اغلي الماء، وأضيفي فوقها المكوّنات، ثم أغليها قليلاً بعد قبل أن تطفئي النار.

- اتركي المغلي لمدّة 24 ساعة لينتقع.

- في اليوم التالي صفّي السائل، واسكبيه في عبوة رذاذ سبراي.

- رشي من هذا السيروم على فروة رأسك مرّتين في الأسبوع، واتركيه على رأسك لليوم التالي قبل غسل شعرك.

فوائد هذه الوصفة:

- الزعتر يحفّز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

- إكليل الجبل يمنع توقّف الدم عن الوصول لبصيلات الشعر، ما يسبب تساقطه. (مواقع الكترونية)