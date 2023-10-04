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المرأة

تعانين من الشعر الخفيف.. هذه هي القصة الأنسب لكِ

Lebanon 24
04-10-2023 | 16:00
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هل تعانين من تساقط الشعر أو من مشكلة الشعر الخفيف؟ رولا علي جرّبت وصفة طبيعية تعالج هاتين المشكلتين من خلال تحفيزها عملية نمو الشعر، لمعرفة طريقة التحضير والاستخدام، تابعي ما يلي.
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وصفة قوية لنمو الشعر

المكوّنات:
كوب من الماء
ملعقة كبيرة من الزعتر الأخضر
ملعقة كبيرة من إكليل الجبل

طريقة التحضير والاستخدام:
-    اغلي الماء، وأضيفي فوقها المكوّنات، ثم أغليها قليلاً بعد قبل أن تطفئي النار.
-    اتركي المغلي لمدّة 24 ساعة لينتقع.
-    في اليوم التالي صفّي السائل، واسكبيه في عبوة رذاذ سبراي.
-    رشي من هذا السيروم على فروة رأسك مرّتين في الأسبوع، واتركيه على رأسك لليوم التالي قبل غسل شعرك.

فوائد هذه الوصفة:
-    الزعتر يحفّز نمو الشعر ويمنع تساقطه.
-    إكليل الجبل يمنع توقّف الدم عن الوصول لبصيلات الشعر، ما يسبب تساقطه. (مواقع الكترونية)

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