تعانين من الشعر الخفيف.. هذه هي القصة الأنسب لكِ

المكوّنات:
كوب من الماء
ملعقة كبيرة من الزعتر الأخضر
ملعقة كبيرة من إكليل الجبل
طريقة التحضير والاستخدام:
- اغلي الماء، وأضيفي فوقها المكوّنات، ثم أغليها قليلاً بعد قبل أن تطفئي النار.
- اتركي المغلي لمدّة 24 ساعة لينتقع.
- في اليوم التالي صفّي السائل، واسكبيه في عبوة رذاذ سبراي.
- رشي من هذا السيروم على فروة رأسك مرّتين في الأسبوع، واتركيه على رأسك لليوم التالي قبل غسل شعرك.
فوائد هذه الوصفة:
- الزعتر يحفّز نمو الشعر ويمنع تساقطه.
- إكليل الجبل يمنع توقّف الدم عن الوصول لبصيلات الشعر، ما يسبب تساقطه. (مواقع الكترونية)