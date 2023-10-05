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المرأة

تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2023 | 02:04
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قامت الفنانة المغربية دنيا بطمة بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وثقت فيه لحظات خضوعها لعملية تجميل في وجهها بشكل تفصيلي الأمر الذي ظهر واضحاً على شكلها.

وبعد الحقن ظهرت دنيا وقد قلبت الشفة العلوية على الجانبين وزادت من حجم الشفة السفلية، كما حقنت بشرتها بالبوتوكس. و بدأت تتغزل بجمالها قائلة: "يا جمالي.. موتوا قهر".
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وقد تفاعل المتابعون بشكل واسع مع التغييرات الجديدة التي أجرتها دنيا بطمة في شفتيها، ورأى الكثير منهم أنها شوّهت ملامحها بعد نفخ شفتيها، ونصحها البعض في تعليقاتهم بعدم التهور أكثر لأنها برأيهم أصبحت مهووسة بالتجميل، بالمقابل دافع البعض الآخر عن بطمة، مؤكدين أن تعرض دنيا للانتقاد والتنمر، هو الذي يدفعها إلى الخضوع للتجميل بهذه الطريقة.(البوابة)

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