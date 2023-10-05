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المرأة

غادة عبد الرازق تكشف عن تلقيها علاجاً نفسياً لمدة 30 سنة!

Lebanon 24
05-10-2023 | 07:11
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تحلّ الفنانة غادة عبد الرازق مساء اليوم ضيفةً على برنامج "معكم" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "ON".

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة على "يوتيوب" برومو الحلقة، والتي تكشف غادة خلالها عن مفاجآت كبيرة حول تلقيها علاجاً نفسياً لمدة 30 سنة، كما تتحدث عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركّب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.
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قالت غادة: "بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي... وده مش عيب... المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا ودي فايدة الدكتور النفسي".

وتروي غادة تجربتها مع الأطباء النفسيين، فتقول: "من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جداً، عشان كان عندي مشكلة... أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلفّ بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له، إيه رأيك يا دكتور؟ لقيته كتب لي روشتة أدوية كتير، وقاللي خدي الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالي... وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي... ده عصّبني جداً... طلعت قلت للممرضة (نصيحة مني لازم تبلّغي عنه الشرطة... ده محتاج دكتور)"!

كما تتحدث غادة عبد الرازق خلال الحلقة عن بداياتها على خشبة مسرح البالون، مروراً بالإعلانات، ثم الفوازير، وتقول: "تجربة الفوازير اللي أنا عملتها ندمانة عليها كتير... حسيت إنها مش بتاعتي... مش أنا اللي أقدمها".

كما تنضم روتانا ابنة غادة عبد الرازق، وحفيدتاها خديجة وجويرية، الى الحلقة لتتحدث روتانا عن والدتها قائلةً: "والدتي عصبية شوية لكنها من أطيب الناس اللي ممكن الواحد يقابلهم في حياته".
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