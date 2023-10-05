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المرأة

المكياج الشاحب بينها.. 7 صيحات جمالية من أسابيع الموضة لصيف 2024

Lebanon 24
05-10-2023 | 16:00
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لم تشمل عروض أسابيع الموضة، لربيع وصيف 2024، أحدث صيحات الأزياء وحسب، بل أيضاً العديد من إلهامات الجمال، بداية من البشرة العالية اللمعان، إلى الحواجب الكثيفة وعظام الوجنتين اللامعتين. ولتتألقي بأحدث صيحات الجمال في المواسم المقبلة، رصدنا لكِ أبرزها:
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أبرز صيحات الجمال من أسابيع الموضة لصيف 2024:

1. الكونتور الحاد:
يبدو أن الملامح الحادة والقاسية ستكون أبرز صيحات الجمال في الفترة المقبلة، حيث ظهرت عارضات عديدات، خلال أسابيع الموضة، بمكياج يبرز عظام وجوههن الحادة.


2. الآيلاينر الفضي:
رسمات العيون تمنح الإطلالة مظهراً مختلفاً ومميزاً. ورغم الحرص على إبقاء الظلال طبيعية، فإن خطوط الآيلاينر الهندسية المزينة بحبيبات الكريستال، تعتبر إضافة جذابة ومُشرقة للمظهر الجمالي في ربيع وصيف 2024، مع الحفاظ على ألوان ظلال العيون الناعمة، والفاتحة للغاية، للتركيز على لمعان الآيلاينر وحسب.


3. ظلال الجفون الكريمية:
تعد ظلال الجفون من أهم أساسيات المكياج، لكنها ظهرت في أسابيع الموضة لموسم ربيع وصيف 2024 بشكل مختلف تماماً، حيث أطلت العارضات بظلال العيون الكريمية بألوان الباستيل الناعم، ما منح العيون توهجاً وإشراقة غير معتادين، وأضفى مزيداً من الجمال على الإطلالة الصيفية. استعدي لاعتماد «لوك» عارضات «برادا» (Prada) في أسبوع الموضة بميلانو لموسم ربيع وصيف 2024، بظلال الجفون المشمشية الكريمية اللامعة.

4. المكياج الشاحب:
من أبرز صيحات الجمال، التي هيمنت على أسبوع الموضة في ميلانو لعام 2024، التركيز على البشرة الموحدة اللون، من دون اعتماد أحمر خدود أو أحمر شفاه قوي، مثلما ظهرت عارضات دار فيرساتشي Versace، حيث اعتمدت العارضات على توحيد لون البشرة، مع تحديد العيون بقلم الكحل الأبيض داخل الجفون، والغلوس الخفيف من دون أحمر شفاه.
المصدر: زهرة
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