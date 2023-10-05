"أميرة الشعب" كيت ميدلتون على كرسي متحرك... ما القصة؟ (صورة)

فاجأت كيت ميدلتون الجمهور ظهورها على كرسي متحرك، إلا أنها كشفت عن التفاصيل من خلال الصفحات الرسمية للأسرة المالكة البريطانية والتي كشفت عن أن ظهور أميرة ويلز على كرسي متحرك يهدف إلى نشر رسالتها بأهمية الشمولية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

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واستعرضت كيت ميدلتون مهاراتها في لعبة الرغبي من على كرسي متحرك في تعمد منها لتسليط الضوء على الشمولية في هذه الرياضة.

انضمت أميرة ويلز إلى جلسة تدريبية يديرها أعضاء فريق إنجلترا للرغبي على الكراسي المتحركة الحائز على كأس العالم وحرصت كيت ميدلتون على تسليط الضوء على التأثير الإيجابي لدوري الرغبي لذوي الاحتياجات على أولئك الذين يمارسون هذه الرياضة.

كيت ميدلتون على كرسي متحرك

ومن خلال مشاركتها على كرسي متحرك أكدت كيت ميدلتون على أن رياضة الرغبي تساعد في معالجة عدم المساواة فضلا عن أنها تعمل على توفير منصة للأشخاص بهدف تطوير مهاراتهم ولياقتهم بغض النظر عن أي عوامل أخرى تتعلق بظروفهم وخلفياتهم.

ويأتي ظهور كيت ميدلتون على كرسي متحرك بعد دعوتها للمشاركة في دوري الرغبي لكرة القدم وهال إف سي Hull FC وجامعة هال.

وظهرت كيت ميدلتون على كرسي متحرك واندمجت مع المشاركين في المباراة واللذين ظهروا أيضا على الكراسي المتحركة، حيث لعب أعضاء فرق هال إف سي للكراسي المتحركة والاحتياجات الخاصة الجسدية كما شاركت فرق الرغبي لصعوبات التعلم في مباريات غير تنافسية وجلسات تدريبية على المهارات.

أما طلاب مركز التميز التابع لنادي هال إف سي، فظهروا كجزء من تدريبهم في الأشكال المختلفة لدوري الرغبي لذوي الاحتياجات، لتتم المباراة غير التنافسية في أجواء دافئة.

كيت ميدلتون في دوري الرغبي

وتأتي مشاركة كيت ميدلتون ضمن واجباتها كراعية لدوري الرغبي لكرة القدم، وهو المنصب الذي انتقل إليها من الأمير هاري بعد ما تراجع عن واجباته الملكية.



حرصت رابطة الرغبي للكراسي المتحركة والاحتياجات الخاصة الجسدية وصعوبات التعلم في هال إف سي على إبراز حبها للأميرة كيت ميدلتون وذلك بمجموعة من الهدايا التي صممت خصيصا لها في هيئة قمصان لأولادها، الأمير جورج، 10 سنوات، والأميرة شارلوت، 8 سنوات، والأمير لويس، 5 سنوات.

وخلال تفاعلها مع اللاعبين والفريق بشكل كامل، أكدت كيت ميدلتون في حوار لها مع مدرب إنجلترا توم كويد، على أن الأطفال يحبون مشاهدة الفريق يلعب.



ودوري الرغبي للكراسي المتحركة في الفترة الحالية هو الأكثر شمولا حيث يوفر الفرصة للجميع للعب معاً بغض النظر عن إعاقتهم ونوعها. وهو إحدى الرياضات التي صممت منها نسخة غير تنافسية والتي صممت خصيصا لمن يعانون من صعوبة في التعلم.

كما أن دوري الرغبي لذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية (PDRL)، والذي شاركتهم كيت ميدلتون في مباراة غير تنافسية هو إصدار اتصال كامل من اللعبة تم تكييفه للاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية راغبي ممارسة الرياضة. وتم دمج الدوري الذي شاركت فيه كيت ميدلتون مع دوري الرغبي لذوي الاحتياجات الخاصة التعليمية (LDRL).