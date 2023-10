لعلاج البثور والتجاعيد... كل ما تريدين معرفته عن أقنعة الضوء المنزلية

ربما تسألين نفسك عن مدى فاعلية أجهزة أقنعة الوجه في علاج البثور والتجاعيد، ولحسن الحظ أن التقنيات بما يتعلق بهذا النوع من العلاج بدأت تتطور، وتأخذ حيزًا كبيرًا لها ضمن تقنيات العلاجات الأخرى للبشرة والجلد.

حتى أطباء الجلدية يستخدمون العلاج الضوئي في عياداتهم، وينصحون به لعلاج مشكلات البَشَرَة، وهي معتمدة من أهم المجالس الطبية العالمية، وحاصلة على شهادات قبل بيعها للمستهلك.



ونوضح لك فيما يلي بعض الأقنعة المناسبة للعلاج المنزلي، وكيفية استخدامها.



تعمل أقنعة الوجه المزودة بضوء الـ LED، على تحفيز العمليات الطبيعية للبشرة في محاولة لإصلاح البشرة، وتجديد الخلايا الطبيعية لها.







نصائح عند استخدام هذه التقنية داخل المنزل:



من أهم النصائح التي يقدمها أطباء الجلد عند استخدام الأقنعة المنزلية:



*تنظيف البشرة قبل الاستخدام.



*حماية العينين من الضوء.



*استخدام كريمات الترطيب و"السيروم" بعد استعمال الأقنعة.



*من الأفضل عدم استخدام التقنية في اليوم أكثر من مرة واحدة.



آمن وفعّال



وفقاً لدراسة نشرها موقع "Everyday Health"، يُعد استخدام هذه الأقنعة آمنًا وفعّالًا؛ لأنها تعمل بطاقة ضوء منخفضة، ولا تسبب الحروق، وكذلك وفقًا لدراسة نُشرت، في فبراير/شباط 2018، في "The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology".



أفضل الأقنعة:



تتوافر أقنعة الضوء على مواقع تجارية عالمية للبيع على الإنترنت من ضمنها "أمازون"، وبأسعار متفاوتة تبدأ من 40 دولارًا لـ"الماسك" الواحد، ويمكن استخدامها أكثر من مرة.



Qure



يوفر لك جهاز العلاج بالضوء ألوانًا فاتحة مختلفة لعلاج عدد لا يحصى من مشاكل البشرة براحة في منزلك، ويقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويحسّن لون البشرة وملمسها.



LED Light Therapy Mask by Project E Beauty



يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويترك البشرة مشدودة وأكثر ثباتًا.





OPERA Led Light Therapy Mask



يعمل على محاربة احمرار الندبات والتهيّجات في البشرة، فضلاً عن اللون الباهت والبثور.



DR. DENNIS GROSS



لعلاج التجاعيد والتصبغات، يُوضع على الوجه لمدّة 10 دقائق يوميًا، ومن بعدها تطبيق السيروم أو المرطب.



Varipos



هو قناع وجه علاجي بضوء LED يقلل ويمنع التجاعيد وفقدان الرطوبة، ويقلل المسام، ويساعد بمكافحة المناطق الدهنية، ومثالي لجميع أنواع البشرة.



DRx SpectraLite™ FaceWare Pro



قناع فعال في تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين؛ الأمر الذي يؤدي إلى امتلاء الجلد، والتخلص من التجاعيد والخطوط الناعمة.





The Light Salon Boost LED Décolletage Bib



هذا القناع مصمم خصيصًا لمنطقتي الرقبة والصدر، إذ يمنع تدلي وترقُّق الجلد في هاتين المنطقتين.



The Light Salon Boost Advanced LED Light Therapy Face Mask



يحتوي هذا القناع على مادة السيليكون، ويتميز بقدرته على توزيع الضوء على بشرتك، لتحسين نشاط خلاياها وتجديدها، وتعزيز شفاء الالتهابات المسببة لمشاكل البشرة المختلفة مثل حبوب الشباب.