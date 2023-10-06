الذكاء الاصطناعي يبتكر عطوراً شخصية.. كيف يتم ذلك؟

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صناعة العطور شكل من أشكال الفن، الذي تمت ممارسته لقرون عدة، بهدف صنع روائح فريدة وآسرة.وفي السنوات الأخيرة، حدثت ثورة في مجال صناعة العطور، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي أحدث تطورات هائلة، بدءاً من ابتكار عطور جديدة، وحتى تخصيص الروائح للأفراد.أصبح الذكاء الاصطناعي أداة لا تقدّر بثمن لصانعي العطور في ابتكار عطور جديدة، من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات حول الروائح الموجودة.إذ يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط والاتجاهات، ما يساعد صانعي العطور على تطوير مجموعات مبتكرة من الروائح. ويمكن لهذه الخوارزميات، أيضاً، أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل، مثل: اتجاهات السوق، وتفضيلات المستهلك، ما يساعد على صنع العطور التي من المرجح أن تكون ناجحة في السوق.في الماضي، اعتمد مُصنّعو العطور على خبرتهم وحدسهم في ابتكار روائح جديدة، وعلى الرغم من أن هذا النهج كان فعالاً، فإنه كان محدوداً بسبب الطبيعة الذاتية لإدراك الرائحة والعدد الهائل من التركيبات الممكنة من روائح العطور، بينما مع إدخال الذكاء الاصطناعي، أصبحت لدى صانعي العطور، الآن، إمكانية الوصول إلى الرؤى المستندة إلى البيانات، والتي يمكن أن توجه عملية صنع القرار الخاصة بهم، ومن خلال تحليل خصائص العطور الناجحة، وتفضيلات المستهلك، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تقديم توصيات واقتراحات قيمة؛ لصنع عطور جديدة وفريدة من نوعها.وكشفت تقارير صحافية، نشرتها صحيفة "الغارديان"، البريطانية، أن صانعي العطور اتجهوا إلى الذكاء الاصطناعي في ابتكار الروائح، حيث يتم وفقاً للاستجابات العاطفية، باستخدام مكونات تعرف باسم «الروائح العصبية»، التي من خلالها يتم قياس إثارة المشاعر الإيجابية.وبدأت بعض الشركات المتخصصة في إنشاء تجارب لاختبار عطور باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث عقدت شركة "رويال" شراكة مع شركة التكنولوجيا "Emotiv"، من أجل اختبار التقنية الحديثة في صناعة العطر. وبالفعل، استخدم المتسوقون في متاجر "Yves Saint Laurent" سماعة للرأس، تساعد على صنع مخطط كهربائي للدماغ، يمكنهم من اكتشاف الروائح التي تثير حواسهم، ما يساعد على صنع العطر المثالي. وبالفعل توصلت النتائج إلى أن 95% من العملاء، وجدوا العطر المناسب لهم.أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي إثارة في صناعة العطور، هو القدرة على تخصيص الروائح للأفراد. فبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن لصانعي العطور، الآن، صنع عطور فريدة مصممة خصيصاً لتفضيلات الفرد وخصائصه، ومن خلال تحليل البيانات المتعلقة بتفضيلات رائحة الفرد، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن توصي أو تصنع عطوراً من المرجح أن تجذب الحواس الشمية لذلك الشخص. ويتيح هذا المستوى من التخصيص للأفراد الاستمتاع بتجربة عطر فريدة وشخصية.في الماضي، كان العثور على العطر المثالي، في كثير من الأحيان، عملية تجربة وخطأ، وكان يتعين على الأفراد تجربة العديد من العطور، والاعتماد على حكمهم الخاص؛ لتحديد الرائحة التي تناسبهم بشكل أفضل.ومع ذلك وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه العملية أكثر كفاءة ودقة، فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي تحلل تفضيلات رائحة الشخص، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل، مثل: عائلات العطور المفضلة لديه والملاحظات ومستويات الشدة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوصي بالعطور التي تتوافق مع تفضيلات الفرد، ما يوفر له الوقت والجهد في العثور على رائحته المثالية.لا يقتصر الذكاء الاصطناعي على ابتكار عطور جديدة، أو تخصيص الروائح فحسب، إذ يمكنه أيضاً مساعدة صانعي العطور في العملية الإبداعية، من خلال اقتراح مجموعات جديدة من روائح العطور، أو توفير الإلهام بناءً على البيانات التاريخية.ومن خلال تحليل قاعدة البيانات الواسعة للعطور الموجودة، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي توليد اقتراحات، تتجاوز حدود صناعة العطور التقليدية، وتساعد صانعي العطور على استكشاف مناطق شمية جديدة.وغالباً، تتضمن العملية الإبداعية لصناعة العطور التجريب والاستكشاف، ويحتاج صانعو العطور إلى دفع حدود إبداعهم باستمرار؛ لتطوير عطور مبتكرة وجذابة. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن لصانعي العطور، الآن، الوصول إلى ثروة من المعلومات والإلهام من البيانات التاريخية.إنّ دمج الذكاء الاصطناعي في العملية الإبداعية يعزز كفاءة صناعة العطور، ويشجع صانعي العطور، أيضاً، على التفكير خارج الصندوق، وإنشاء روائح فريدة ورائدة.