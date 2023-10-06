أطلقت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ياسمين عز، مسابقة خاصة بـ"الرجال"، محذّرة السيدات من أنه لن يتم النظر إلى مشاركتهن.

وتأتي هذه المسابقة، بحسب ما نشرته "ياسمين" عبر فيسبوك وإنستغرام، "‏‎بمناسبة انتهاء الإجازة وعودة الفرعون لأشغال الحياة" في إشارة إلى قُرب موعد انطلاق برنامجها "كلام الناس" من جديد على شاشة "MBC مصر"، بعد توقفه في الأونة الأخيرة.

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وتصل جائزة "مسابقة الفرعون الصغير"، كما أطلقت عليها عز إلى 50 ألف جنيه مصري.

وبدأت "ياسمين" منشورها بتحذير السيدات: "تحذير: هذه المسابقة خاصة فقط بالفرعون الصغير الكبير من مختلف الأعمار.. المدامات يمتنعن ولن يتم النظر لإجاباتهن"، مضيفة: "‏‎بمناسبة انتهاء الإجازة، وعودة الفرعون لأشغال الحياة.. فكّرت أفرّح الفرعون، وأعمل له مسابقة على الصفحة هنا، والجائزة قيمتها 100 ألف جنيه"، ووصفت المسابقة بأنها "سهلة جدًا، ولا تحتاج إلى إبداع؛ لأن أي إجابة من الفرعون هي إبداع في حد ذاتها".



وتتمثل ‏‎المسابقة بـ"إكمال الجملة التالية: الفرعون الصغير الكبير لما يحب…….؟!، أصحاب أجمل تعليق كل واحد فيهم سيكسب 50 ألف جنيه، يوم السبت السحب وإعلان اسم الفائزين".