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المرأة

قبل عرضه.. فيلم تايلور سويفت يحقق أرباحاً قياسية!

Lebanon 24
06-10-2023 | 16:30
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حقق فيلم مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت، The Eras tour الذي صُوِّر خلال الجزء الأول من جولتها الموسيقية، أرقاماً قياسية، حيث تجاوزت المبيعات المسبقة لتذاكر الفيلم المئة مليون دولار في كل أنحاء العالم، وفق ما أعلنت شركة "إيه إم سي".
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وتنطلق في 13 تشرين الاول الجاري عروض فيلم Taylor Swift: The Era Tour في 8500 دار سينما في مئة بلد، حيث كان من المقرر طرح الفيلم في الولايات المتحدة فقط، قبل أن تقرر تايلور جعله حدثاً عالمياً.

 
ويعتبر هذا الفيلم الأعلى دخلاً بين الأفلام التي تدور حول الحفلات الموسيقية بعد تجاوزه الرقم القياسي المسجل باسم فيلم جاستن بيبر "نيفر ساي نيفر"، الذي عُرض عام 2011 وسجل رقم 99 مليون دولار.

المصدر: فوشيا
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