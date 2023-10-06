24
o
بيروت
25
o
طرابلس
32
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد شهرين من انفصالها عن خطيبها.. إعلامية معروفة تتزوج من رجل أعمال شهير في دبي
Lebanon 24
06-10-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم أنها احتفلت بزواجها منذ فترة قصيرة من رجل أعمال شهير في دبي، من دون أن تكشف عن هويته.
وقالت أسما إنها أقامت حفل زفاف بسيط جمع الأسرة والأصدقاء المقربين فقط، وحرصت على أن يكون بعيدًا عن الصحافة والإعلام.
Advertisement
وأضافت أنها قررت عدم إدخال الجمهور لحياتها الشخصية، لذلك لم تعلن لمتابعيها عن هذه المناسبة، مشيرة إلى أنها ستكشف عن هوية زوجها في وقت قريب.
ويأتي هذه الارتباط الجديد بعد مرور شهرين على انفصالها عن خطيبها الفنان موسى، حيث كتبت، في الرابع من شهر آب الماضي، عبر الستوري من خلال حسابها على إنستغرام: "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال بيني وبين موسى، وهو إنسان محترم، وربنا يكرم الجميع".
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: مايا دياب بشعر أسود وملابس غريبة.. والجمهور ينتقدها: "شو هاللبس متل الشحادين!"
Lebanon 24
بالفيديو: مايا دياب بشعر أسود وملابس غريبة.. والجمهور ينتقدها: "شو هاللبس متل الشحادين!"
04:32 | 2023-10-06
06/10/2023 04:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة الدورة جرس إنذارٍ لمرحلة ليست سهلة: هكذا يتحرّك السوريون!
Lebanon 24
حادثة الدورة جرس إنذارٍ لمرحلة ليست سهلة: هكذا يتحرّك السوريون!
03:00 | 2023-10-06
06/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا احتفل حبيب ستيفاني عطالله بعيدها.. وهي ترقص بالاحمر (صور)
Lebanon 24
هكذا احتفل حبيب ستيفاني عطالله بعيدها.. وهي ترقص بالاحمر (صور)
08:00 | 2023-10-06
06/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة جديدة داخل متاجر الغذاء في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة جديدة داخل متاجر الغذاء في لبنان.. ما هي؟
02:15 | 2023-10-06
06/10/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات حريق سجن زحلة... قتلى وجرحى وهكذا بدأت الحادثة (صور)
Lebanon 24
آخر مستجدات حريق سجن زحلة... قتلى وجرحى وهكذا بدأت الحادثة (صور)
09:58 | 2023-10-06
06/10/2023 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:33 | 2023-10-07
بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُفاجئ الجميع بملابس غريبة.. والجمهور يُهاجمها: "شو لابسة؟" (صور)
16:30 | 2023-10-06
قبل عرضه.. فيلم تايلور سويفت يحقق أرباحاً قياسية!
15:35 | 2023-10-06
سهلة جدًا ولا تحتاج إلى إبداع.. ياسمين عزّ تطلق مسابقة خاصة بـ"الرجال"
11:00 | 2023-10-06
فهم استخدام الريتينول: لماذا قد لا يصلح لبشرتكِ وكيف تحققين أفضل النتائج منه؟
09:00 | 2023-10-06
4 إجراءات تجميلية رائجة للعرائس قبل زفافهنّ.. إليكِ ما هي
06:00 | 2023-10-06
الذكاء الاصطناعي يبتكر عطوراً شخصية.. كيف يتم ذلك؟
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
07/10/2023 07:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
07/10/2023 07:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
07/10/2023 07:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24