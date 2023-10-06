بعد شهرين من انفصالها عن خطيبها.. إعلامية معروفة تتزوج من رجل أعمال شهير في دبي

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كشفت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم أنها احتفلت بزواجها منذ فترة قصيرة من رجل أعمال شهير في دبي، من دون أن تكشف عن هويته.وقالت أسما إنها أقامت حفل زفاف بسيط جمع الأسرة والأصدقاء المقربين فقط، وحرصت على أن يكون بعيدًا عن الصحافة والإعلام.وأضافت أنها قررت عدم إدخال الجمهور لحياتها الشخصية، لذلك لم تعلن لمتابعيها عن هذه المناسبة، مشيرة إلى أنها ستكشف عن هوية زوجها في وقت قريب.ويأتي هذه الارتباط الجديد بعد مرور شهرين على انفصالها عن خطيبها الفنان موسى، حيث كتبت، في الرابع من شهر آب الماضي، عبر الستوري من خلال حسابها على إنستغرام: "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال بيني وبين موسى، وهو إنسان محترم، وربنا يكرم الجميع".