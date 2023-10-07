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المرأة

6 إيجابيات تعزز تقديرك لزوجك

Lebanon 24
07-10-2023 | 10:05
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تقديرك لزوجك يحدث عندما تركزين على الإيجابيات. لذا أنتِ بحاجة إلى ملاحظة تفاصيل زوجك والتركيز على الإيجابيات التي تشعرك بدوره في حياتك، وتعزز تقديرك له.

تابعي القراءة لتتعرفي على أهم الإيجابيات التي يجب التركيز عليها لتعزيز تقديرك لزوجك.
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1- مساهماته اليومية البسيطة
يساهم زوجك يومياً قي مهام تبدو بسيطة ولكنها ذات تأثير، كما أنها تحمل معنى عميق وهو اهتمامه بالأسرة وحرصه على راحتك، مثل أعمال صيانة المنزل، أو شراء بعض الاحتياجات. لاحظي مساهمات زوجك اليومية البسيطة، وركزي عليها، واظهري امتنانك بها حتى يشعر بالتقدير. 

2- نقاط قوته
فكري في نقاط القوة التي يمتلكها زوجك، مثل قدرته على التنظيم أو تدبير الميزانية أو التخطيط للمستقبل، ركزي على نقاط قوته التي تفيد أسرتك وتدفعها للأمام والتي بدونها لن تكون أسرتك على ما يرام.


3- لطفه وأفعاله الطيبة
لاحظي تصرفات زوجك عندما تمرضين أو تمرين بأزمة أو تحتاجين إلى دعم، وركزي على لطفه وأفعاله التي تدل على أنه رجل طيب محب وعطوف.


4- تعامله مع أطفالكما
تعامل الأب مع الأطفال، وكونه أباً جيداً، يضاعف رصيد إيجابياته كزوج، لذا ركزي على طرق معاملته مع أطفالكما وكيف يحتويهم ويوجههم إلى الصواب.


5- سمات شخصيته
ركزي على السمات الجيدة في شخصية زوجك، كريم، عطوف، عفوي، مرح. التركيز على السمات الجيدة في شخصية زوجك يشعرك أنكِ زوجة رجل مميز وفريد، وأنكِ زوجة محظوظة، مما يعزز تقديرك لوجوده في حياتك.


6- حكمته
قد يتصرف زوجك بطريقة لا تفهمينها، ولكن بعد وقت تكتشفين أن هناك حكمة وراء تصرفه. لاحظي دائماً حكمة زوجك التي يضيف بها إلى حياتك، وكوني ممتنة لهذا الرجل الذي يحافظ على حياتكما ويدفعها للأفضل بفضل شخصيته المميزة وحكمته وقلبه الكبير. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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