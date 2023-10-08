لاميتا فرنجية ترقص بإثارة على البحر في مصر (صور)

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تتواجد عارضة الأزياء لاميتا فرنجية في الجونة بمصر حيث تقضي إجازة.ونشرت لاميتا فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انتسغرام.وظهرت لاميتا بملابس البحر وهي ترقص بإثارة على الشاطئ.