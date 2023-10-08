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المرأة
لاميتا فرنجية ترقص بإثارة على البحر في مصر (صور)
Lebanon 24
08-10-2023
|
01:00
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تتواجد عارضة الأزياء لاميتا فرنجية في الجونة بمصر حيث تقضي إجازة.
ونشرت لاميتا فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انتسغرام.
وظهرت لاميتا بملابس البحر وهي ترقص بإثارة على الشاطئ.
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