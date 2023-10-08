مريم أوزرلي برفقة إليسا وياسمين صبري في أبوظبي

Advertisement

تواجد عدد كبير من نجمات الفن والغناء والمؤثرات في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، لحضور إحدى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA".وشوهدت الممثلة التركية مريم أوزرلي تجلس في الصفوف الأمامية من الملعب إلى جانب الفنانتين إليسا وياسمين صبري، حيث بدا عليهن الانسجام أثناء التقاطهن صور السيلفي وخوضهن في نقاشات، على هامش المباراة، التي جمعت فريقي "مينيسوتا تمبرولفز" و"دالاس مافريكس". (فوشيا)