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المرأة

جربيها.. حيلة ذكية للتخلص من تعجن الأرز أثناء الطهي

Lebanon 24
08-10-2023 | 14:00
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تحضير الأرز بشكل صحيح يعتبر تحديًا يواجهه العديد من ربات المنازل. يتساءلن عن كمية الماء المناسبة لكل نوع من الأرز والخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها للحصول على أفضل نتيجة، بالإضافة إلى الأخطاء التي يجب تجنبها لمنع تماسك الأرز ولإنقاذ الأرز في حالة إضافة كمية زائدة من الماء.

من بين هذه الأخطاء، التحريك المفرط للأرز أثناء الطهي، مما يؤدي إلى التصاق حبات الأرز ببعضها البعض، وعدم إضافة الملح فورًا ومتابعة عملية الطهي بعد الغليان على نار عالية.

في حالة تماسك الأرز قبل الانتهاء من الطهي، يمكن استخدام حيلة بسيطة لإنقاذه.

تتمثل هذه الحيلة في وضع قطعة من الخبز المحمص على سطح الأرز، ثم تغطية الوعاء وانتظاره لمدة 7 إلى 10 دقائق.

بعد هذه الفترة، يلاحظ أن الخبز المحمص يمتص الزائد من الماء، وبالتالي يتم إنقاذ الأرز والحصول على وصفة لذيذة بدون أخطاء.

 

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