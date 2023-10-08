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المرأة

علاج فراغات الشعر للنساء بأسرع وقت

Lebanon 24
08-10-2023 | 16:00
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مشكلة فراغات الشعر وتساقطه من المشكلات التي تسبب حساسية كبيرة لدى بعض السيدات ، فهى من ضمن الأشياء المزعجة والمحرجة لهم وعادة يرجع تساقط وفراغات الشعر إلى العديد من الأسباب ولكن لا داعي للقلق فلكل داء دواء لذلك سوف نعرض لك حول أسباب فراغات الشعر وكيفية علاجه بالطرق الطبيعية .

أسباب فراغات الشعر :

 
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شد الشعر وربطه بقوه من ضمن الأسباب التى تسبب ضعف فى بصيلات الشعر وتساقطه وبالتالي وجود فراغات فى بعض أجزائه .

 معاناة بعض السيدات من وجود مرض يسبب أيضاً وجود فراغات فى الشعر مثل مرض الثعلبة وغيره .

 إستخدام منتجات العناية بالشعر ذات النوع الرديء والتي تعمل على تلف بصيلات الشعر .

التقدم فى العمر والذي يعمل على إضعاف بصيلة الشعر .

 سوء التغذية وعدم الإهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالعناصر المعدنية والفيتامينات .

طرق طبيعية لعلاج فراغات الشعر :

 

الزنجبيل

 انقعي الزنجبيل المفروم فى زيت الزيتون لمدة ١٠ دقائق

  ضعي الوصفة على مناطق الفراغات فى شعرك مع التدليك لمدة ٣ دقائق .

 اتركي الوصفة على شعرك لمدة ٢٠ دقيقة .

 اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والشامبو .

 كرري هذه الوصفة مرة أسبوعياً حتي تحصلي على أفضل النتائج .

خل التفاح

 

 امزجي خل التفاح مع الماء واشطفي به شعرك بعد غسله بالشامبو .

  أثناء القيام بشطف الشعر بخل التفاح المخفف بالماء نقوم بتدليك الشعر لمدة دقيقتين .

  اغسلي شعرك بالماء الفاتر مع إمكانية تكرار هذه العملية مرة كل أسبوع .

زيت الخروع

قومي بتدفئة زيت الخروع قليلاً ثم ضعيه على شعرك .

  دلكي شعرك بزيت الخروع لبضع دقائق .

  اتركي الوصفة على شعرك طوال فترة الليل .

 اغسلي شعرك فى الصباح الباكر بالماء الفاتر والشامبو .

  كرري إستخدام تلك الوصفة ٣ مرات فى الأسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج .

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