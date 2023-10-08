طريقتان شائعتان في إزالة بقع القهوة والشاي عن الملابس

عندما ينسكب مشروب القهوة أو الشاي، على قطعة الملابس، مهما كان نسيجها ولونها، مُخلّفًا البقع، تبدو الأخيرة "صعبة" للبعض، لكن بعيدًا عن الموقف غير المستحب حدوثه خارج المنزل، فإن إزالة اللطخات المذكورة سهلة باتباع إرشادات دليل التنظيف الموضحة في السطور الآتية.

تشتمل الطرق المتبعة في إزالة بقعة القهوة أو الشاي عن قطعة الملابس، في سكب الماء الدافئ مباشرة على الأخيرة، ببطء. بعد مرور نحو 15 ثانية، يصب بضع قطرات من منظف الغسيل مباشرة على البقعة، مع فرك المنظف حتى يصبح رغويًّا، فالشطف حتى يذوب المنظف، بصورة تامّة. ثمّ، توضع قطعة الملابس، في الغسالة.

بالمُقابل، إذا كانت البقعة "عنيدة" أو إذا كانت تغطي مساحة كبيرة من قطعة الملابس، يمكن نقع الأخيرة في حوض محتو على الماء، مع إضافة مزيل البقع الجاهز، إثر قراءة التعليمات على العبوة، وذلك لتحديد الجرعة المناسبة. تُدع القطعة في المحلول، لبضع ساعات، الأمر الذي سيفكّك البقعة. تغسل قطعة الملابس بوساطة الماء الدافئ. ثمّ توضع في الغسالة.

هناك منظفات منزلية فعالة في إزالة بقع القهوة والشاي عن الملابس، مثل:

1. الخل الأبيض: تُضاف ملعقة صغيرة من الخل إلى مقدار مواز لبضعة أكواب من الماء، ليصب السائل على البقعة، مع مسح النسيج، بوساطة فوطة بيضاء نظيفة. تُكرّر الخطوات، إذا مر وقت على تبقع قطعة الملابس، حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة.



2. صودا الخبز: مسحوق صودا الخبز فعال أيضًا، في هذا الإطار، إذ تُبلّل قطعة الملابس حيث البقعة بالماء الدافئ، مع سكب ملعقة صغيرة من صودا الخبز وفرك القماش. يُترك المزيج ليستقر لأطول فترة ممكنة قبل شطف النسيج بالماء الدافئ. ثمّ، يُصبّ بضع قطرات من منظف الغسيل على القطعة، للمساعدة في إزالة البقعة. (مجلة سيدتي)