تصريح جريء لأمل عرفة عن الحب والإرتبط مجدداً!

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أعلنت الممثلة السورية أمل عرفة أنها على استعداد لأن تفتح قلبها مجدداً لـ"الرجل المناسب"، في الوقت الذي أكّدت فيه أهمية إجراء الفحوصات الدورية للثدي، التي تساعد بالكشف المبكر عن سرطان الثدي.جاء ذلك لدى حلولها ضيفة في برنامج كلام نواعم على قناة "MBC"، حيث تحدثت النجمة السورية عن قواعد تربيها لابنتيها سلمى "18 عاماً"، ومريم "15 سنة"، وكذلك عن الحب والارتباط والتقدم بالسن وجوانب أخرى من حياتها.وقالت إنها وصلت إلى مرحلة "أصبحت فيها النساء مثل الرجال في تحمُّل المسؤولية"، مؤكّدة أنها على استعداد لفتح قلبها من جديد لكن لـ"الشخص الذي يثبت لي أنه رجل أكثر من الرجل الذي بداخلي"، على حد قولها.وفيما يتعلق بتربية ابنتيها، قالت أمل عرفة، إنها تتبع بعض القوانين، منها أنها لا تسمح لأحد باستخدام هاتفه أُثناء تناول الغداء، كما تجتمع معهما بشكل دوري، وتجلسان على الأرض، بينما تجلس هي على الأريكة.إلى ذلك، كشفت أمل عن إجابتها في حال سألتها إحدى ابنتيها عن شعورها من التقدم بالعمر، حيث قالت إن عمر الـ50 هو عمر النضوج والتصالح مع الذات.. بناتي بيحلموا يكبروا ولكن سأطلب منها أن تعتني بنفسها وجمالها وشكلها؛ لأن الجمال مهم للبنت".وأضافت: "حتى لو كان لديَّ أولاد شباب كنت سأطلب منهم نفس الشيء.. صحيح إني أكبر، ولكن بنفس الوقت بناتي يكبروا وهو ما يعطيني راحة أكثر"، وأكّدت أن "عيد ميلادها تعتبره ملجأ وتحبه على عكس الكثير من السيدات".وعن أهمية إجراء الفحوصات الدورية للثدي التي تساهم في الكشف عن سرطان الثدي، أكّدت الممثلة السورية أنها تقوم بذلك كل عامين إلى ثلاثة أعوام؛ لأن الكشف المبكر يسهم في الشفاء من المرض.