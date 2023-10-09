«بولغري» تتعاون مع التونسية سونيا بن عمار لترويج عطرها الجديد

Advertisement

استعانت الشركة الإيطالية الفاخرة «بولغري» بالممثلة التونسية الفرنسية سونيا بن عمار، في صفقةٍ تجارية لترويج عطر «أومنيا كورال» (Omnia Coral)، الخاص بالعلامة التجاريةوفي مجموعة من الصور، التي شاركتها سونيا، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، شوهدت عارضة الأزياء والممثلة وهي تحمل زجاجة العطر، التي تأتي الآن بتصميمٍ حديث، حيث تم طرح عطر «أومنيا كورال» (Omnia Coral)، الذي ابتكره صانع العطور ألبرتو مورياس، لأول مرة بالسوق الدولية في ربيع عام 2012.ويتكون هذا العطر من: البرغموت، وتوت الغوجي، والرمان، والكركديه، وزنبق الماء، والمسك، وأخشاب الأرز.وظهرت عمار، البالغة من العمر 24 عاماً، لأول مرة في هوليوود بالجزء الخامس من سلسلة أفلام «سكريم»، الذي عرض في دور العرض عام 2022.وكانت بن عمار، ذات الأصول التونسية، أول شخصية عربية رئيسية في سلسلة الأفلام تلك. وعن هذا الدور، قالت سونيا، في وقت سابق: «أنا سعيدة حقاً؛ لكوني جزءاً منه، وأمثل جذوري، وأنا متحمسة لأعرف رأي الجمهور».أدوار سينمائية:ورغم أن فيلم «سكريم» كان أول دورٍ رفيع المستوى لسونيا في هوليوود، فإنه لم يكن أول ظهورٍ للممثلة المولودة في باريس بعالم صناعة السينما، إذ إن بن عمار، هي ابنة المخرج السينمائي التونسي طارق بن عمار، المنتج التنفيذي لفيلم «The Equalizer 3»، والممثلة البولندية المولد بياتا، التي سبق لها أن لعبت دور البطولة في فيلم «Jappeloup»، باللغة الفرنسية.وقد لعبت سونيا دور البطولة في فيلم «The Equalizer 3»، إلى جانب النجمَيْن: دينزل واشنطن، وداكوتا فانينغ، إذ جسدت الممثلة التونسية الأصل شخصية تدعى «كيارا»، والفيلم هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام الأكشن، إذ تم إصدار الفيلم الأول في السلسلة، من إخراج أنطوان فوكوا، عام 2014، وحقق أكثر من 194 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى تكملة عام 2018، حققت أكثر من 190 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.وقبل أن تسير على خطى والديها، حققت الشابة المتعددة المواهب تقدمًا في عالم الموضة كعارضة أزياء، وتصدرت حملات إعلانية لعلامات تجارية عالمية، منها: «دولتشي آند غابانا»، و«ميو ميو»، و«شانيل».وفي لقاء صحافي، كشفت سونيا أنها أمضت طفولتها «في مشاهدة الأفلام»، الأمر الذي ربما ساهم في ظهورها بسهولة في مواقع تصوير الأفلام.ألبوم غنائي:وإلى جانب ذلك، تشتهر سونيا بمسيرتها الموسيقية، إذ أصدرت عام 2019 ألبوماً غنائياً بعنوان «SONIA»، وهو سلسلة من الأغاني المبهجة والجذابة، التي وصفتها مجلة «PAPER» بأنها «متاهة بوب داكنة، محيرة للعقل».وعندما سئلت سونيا عن مسيرتها المهنية الثلاثية، المثيرة للإعجاب بلا منازع، خاصة أنها في أوائل العشرينات من عمرها، وصفت نفسها بأنها «متعددة الأوجه».