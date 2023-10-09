لتعزيز ثقة طفلكِ في نفسه خلال المرحلة الابتدائية.. نصائح عامة

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المرحلة الابتدائية من التعليم تعتبر من الأسس التي تعلم الطفل وتصقل قدراته، وتكوِّن شخصيته بشكل كبير، ويرى مجتمع الدراسة والزملاء، وهو عالم جديد على الطفل.والشخص الذى يكون لديه الكثير من تقدير الذات يحقق النجاح والتفوق فى المدرسة، أما الطفل الذي يشعر بتدني احترام الذات يميل لمشاعر القلق والإحباط ويكون منطوياً وغير متفاعل مع من حوله من الطلاب والمدرسة ككل، ولهذا يجب جعل الطفل يثق بنفسه بشكل كبير، خلال الفصل الدراسى لتنمية شخصية الطفل خاصة فى المرحلة الابتدائية، ولمعرفة كيفية ذلك يمكن متابعة التقرير التالي، وفقاً لموقع "publicschoolreview".استراتيجيات لتقدير الذات:إن احترام الذات يؤثر على الطفل وعلى معتقداته الشخصية، وتوجد بعض الأمور التي من شأنها زيادة ثقة الطفل في نفسه خلال المرحلة الابتدائية.التشجيع الإيجابي:إن أفضل الطرق لتعزيز احترام الذات لدى الطفل هو تقديم التشجيع الإيجابي له. عندما يتفوق الطفل أو بذل أي مجهود جيد، يجب الثناء عليه، وعلى الآباء أن يسعوا لإعطاء الطفل تعليقات صادقة وفي نفس الوقت مشجعة لمزيد من الثقة بالنفس.تعليم الطفل الحدود والدروس:يجب قبل ممارسة أي نشاط جديد للطفل، أن يتم شرح تفاصيل السلوك الجيد للطفل، مثل عند زيارة الطفل صديق له لأول مرة لحضور عيد ميلاده، على الآباء أن يعلموا الطفل التصرف السليم بأدب وطريقة لمعاملة الأصدقاء بشكل جيد، مع شرح السلوكيات السلبية التي عليه أن يبتعد عنها، خلال تواجده في الفصل الدراسي.تقديم الملاحظات والتصحيحات:عندما ينشغل الطفل بنشاط معين يجب إعطاء الطفل بعض التعليقات على ما قام به، إن كان الأمر جيداً فيشيد به والديه، وإن كان تصرفاً غير جيد فيمكن توضيح الأمر للطفل، مع جعله يحسن من ذلك، حتى تزيد لديه مشاعر الثقة في نفسه، بدلاً من أن يشعر بالإحباط نتيجة لسماعه حديثاً سلبياً محبطاً.تصحيح المعتقدات غير الدقيقة:قد يتحدث الطفل عن بعض المعتقدات غير الدقيقة حول قدراته، فعلى الوالدين تصحيح تلك المعتقدات، وتوجيهه نحو الاتجاه الصحيح، حتى يكون الطفل أكثر واقعية عند تقييم نفسه، ليزيد من ثقته بنفسه.تقديم الحب والدعم المستمر:الطفل الذى يحصل على كثير من الدعم والحب يميل إلى بناء مفاهيم خاصة به حول احترام الذات، ويجب أن يقضي الأهل بعض أوقات مع الطفل للدردشة واللعب من الابن لتعليمه مفاهيم قيمة الذات.