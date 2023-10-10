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المرأة
عطر الملكة رانيا.. مزيج متناغم يعكس شخصيتها ورقيها
Lebanon 24
10-10-2023
|
08:00
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يعرف عن الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنها وفية لعطر واحد منذ سنوات طويلة، إذ إنه يعكس شخصيتها وأسلوبها الراقي في اختيار كل ما يخص إطلالاتها. ومنذ الحديث عن هذا العطر، فقد حقق مبيعات مهولة في الأسواق العربية. فما عطر ملكة المملكة الأردنية الهاشمية المفضل؟.
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تستخدم الملكة رانيا عطراً واحداً منذ سنوات بعيدة، هو عطر «سامسارا» (Samsara)، من دار «غيرلان» (Guerlain) العريقة، حيث يعكس أسلوبها الراقي، وذوقها الكلاسيكي.
ويتميز عطر الملكة رانيا بتركيبته الفريدة، التي تجمع بين الأزهار الناعمة والتوابل الدافئة، ما يمنحه رائحة ساحرة ومتميزة، كما يتميز بانتعاشه الطويل الأمد، وثباته العالي على الجلد، ما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي والمناسبات الخاصة.
المصدر: زهرة
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