بريتني سبيرز ترقص بالملابس الداخلية في منزلها الفخم والقمامة منتشرة على الأرض!

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نشرت النجمة العالمية بريتني سبيرز مقطع فيديو جديد غريب لها وهي ترقص بالملابس الداخلية في منزلها الفخم.وبدت سبيرز وهي ترقص على أغنية لبيونسيه في ملابس داخلية وحذاء أسود، فيما لاحظ المعجبون أن غرفة المعيشة في منزلها الذي تبلغ قيمته 7.4 مليون دولار في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، كانت في حالة من الفوضى.وكانت هناك أحذية بيضاء ومناشف وقمامة متناثرة على الأرض، إلى جانب ما يبدو أنه ضمادة مستعملة على بعد أقدام فقط من المكان الذي كانت ترقص فيه.