Advertisement

المرأة

هل تعود شريهان إلى الشاشة في مسلسل عن سيرة حياتها؟

Lebanon 24
10-10-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1116072-638325717568414558.jpg
Doc-P-1116072-638325717568414558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف السيناريست المصري مدحت العدل أن ما يتردّد حول عودة الفنانة المصرية شريهان في مسلسل يتناول سيرتها الذاتية لا أساس له من الصحة، وأنه لم يكتب مسلسلاً للفنانة عن قصة حياتها.

اما عن مشاركتها في مسلسل درامي من إنتاج "العدل غروب" في رمضان 2024، فقد أعلن ايضا أن الشركة لن تنتج عملاً فنياً لشريهان في الموسم الرمضاني 2024.
Advertisement

يأتي ذلك بعد انتشار أخبار في الآونة الأخيرة تناولت عودة شريهان إلى الشاشة عقب إعلان المنتج جمال العدل عن تحضيراته لعمل درامي جديد يكتبه شقيقه السيناريست مدحت العدل، وتعود به الفنانة المصرية الى الدراما لتنافس من خلاله في الموسم الرمضاني 2024.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:26 | 2023-10-10
11:00 | 2023-10-10
08:00 | 2023-10-10
03:54 | 2023-10-10
01:11 | 2023-10-10
23:00 | 2023-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24