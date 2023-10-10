هل تعود شريهان إلى الشاشة في مسلسل عن سيرة حياتها؟

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كشف السيناريست المصري مدحت العدل أن ما يتردّد حول عودة الفنانة المصرية شريهان في مسلسل يتناول سيرتها الذاتية لا أساس له من الصحة، وأنه لم يكتب مسلسلاً للفنانة عن قصة حياتها.اما عن مشاركتها في مسلسل درامي من إنتاج "العدل غروب" في رمضان 2024، فقد أعلن ايضا أن الشركة لن تنتج عملاً فنياً لشريهان في الموسم الرمضاني 2024.يأتي ذلك بعد انتشار أخبار في الآونة الأخيرة تناولت عودة شريهان إلى الشاشة عقب إعلان المنتج جمال العدل عن تحضيراته لعمل درامي جديد يكتبه شقيقه السيناريست مدحت العدل، وتعود به الفنانة المصرية الى الدراما لتنافس من خلاله في الموسم الرمضاني 2024.