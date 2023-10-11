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المرأة

فوائد تدليك الوجه يومياً... بشرة أكثر تورداً والنتيجة فورية

Lebanon 24
11-10-2023 | 14:00
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فوائد تدليك الوجه يومياً كثيرة، وهي لا تتطلب سوى القليل من الوقت والالتزام بتطبيقها بشكل يومي منتظم للحصول على نتائج مرضية للمرأة تكون طويلة الأمد. وعلى رغم أن نتائجه لا تظهر بسرعة على البشرة، لكن مع الوقت ستلاحظين أن بشرة وجهك أصبحت أكثر شباباً وتورداً وحيوية.

فوائد تدليك الوجه يومياً كثيرة، إن واظبت على تطبيقها بالشكل الصحيح وبانتظام، فهو يساعد على تقوية عضلات الوجه المترهّلة وتنشيطها وتحسين لون البشرة وتعزيز مرونتها، والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة. إضافة إلى ذلك، يعزز تدليك الوجه يومياً الدورة الدموية في الجلد، ما يمنح وجهك تورداً طبيعياً، ويجعل البشرة أكثر إشراقةً وتوهجاً. كذلك، يعمل على تقليل الضغط على عضلات الوجه وجعلها أكثر مرونةً، ما يساهم في تحسين شكل وجهك. هذا ويمتلك قدرة على التقليل من مظهر الندبات السميكة، التي تصبح أرق وأكثر مرونةً، فضلاً عن أنها تعيد توزيع الدهون في الوجه بشكل متساوٍ.

يجب أن تحرصي على عدم القيام بتدليك الوجه بشكل عشوائي، بل عليك القيام بخطوات معينة تجعل عملية تدليك أنحاء الوجه كافة أكثر فاعلية وقدرة على تحسين بشرة الوجه وجعلها أكثر تورداً وشباباً. إليك عملية تدليك الوجه يومياً بالخطوات:

- تدليك الجبين: اشبكي أصابع يديك مع بعضها البعض، ضعيها على الجبين، اضغطي بها قليلاً، وحركيها بشكل معاكس، امتداداً إلى نهاية الجبين، بحيث تقومين بحركات دائرية نزولاً حتى الأذنين. من ثم، اضغطي بأصابعك فوق منطقة الحاجبين، واسحبيها نحو الأعلى حتى نهاية الجبين، بعدها دلكي بأطراف أصابعك وبحركات دائرية حدود الجبين الخارجية وحتى منبت الشعر.

- تدليك العينين: دلكي منطقة العين بواسطة أصابعك، على أن تبدأي من فوق الحاجبين امتداداً نحو العين والأنف. كرري هذه الحركات مرات عدة.

 
- تدليك الأنف وعظمتي الخدين: اضغطي بأطراف أصابعك على جانبي الأنف، وانتقلي بشكل دائري نحو الخدود باتجاه منطقة تحت العين، ثم الأنف، مع الحرص على تكرار الحركات نفسها مرات عدة.

 
- تدليك منطقة حول الفم: دلكي بأطراف أصابعك وبحركات دائرية، ابتداءً من وسط المنطقة السفلى من الشفاه، باتجاه حول العين امتداداً إلى الحاجبين، من ثم نزولاً نحو منطقة الخدين وحول الفم، وصولاً إلى تحت الشفتين. كرري الحركات نفسها مرات عدة.

 
- تدليك الشفاه والذقن: دلكي بأطراف أصابعك وبحركات دائرية،ابتداءً من منطقة تحت الأنف، امتداداً نحو حدود الشفتين بالكامل، وصولاً إلى منطقة الذهن. كرري الخطوات نفسها مرات عدة.

- تدليك الخدود: دلكي بأطراف أصابعك وبشكل دائري ابتداءً من الفم، وبشكل مسحوب نحو الأعلى حتى نهاية الخدين. كرري الخطوات نفسها ثلاث مرات لمدة دقيقتين. واحرصي أيضاً على التربيت على الخدين بواسطة أصابعك، وذلك لتعزيز الدورة الدموية فيهما، ومنحهما تورداً طبيعياً.

 

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