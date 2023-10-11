طرق آمنة وفعالة لعلاج فراغات الحواجب

تساقط شعر الحواجب، يعدّ من المشكلات الشائعة التي تصيب غالبية النساء اللواتي خضعن للعلاج الكيميائي جراء إصابتهن بمرض السرطان. لحسن الحظ، إن تساقط الشعر الناتج عن العلاج الكيميائي يكون مؤقتاً في معظم الأحيان. ومع ذلك، ثمّة علاجات طبيعية آمنة وفعالة تساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر، يمكنك الاستفادة من خصائصها العلاجية لعلاج فراغات الحواجب.

وصفات طبيعية لتكثيف ا لحواجب

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زيت الخروع

زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية التي قد تساعد في تعزيز نمو الشعر. الى ذلك، يعدّ زيت الخروع سر طول وكثافة شعر مومياء الملكة تي.

طريقة الاستخدام: ضعي كمية صغيرة من زيت الخروع على حاجبيك، ودلكي بلطف لبضع دقائق. اتركيه طوال الليل واشطيفه في الصباح.

زيت اللوز

يحتوي زيت اللوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تغذية وتقوية الشعر، وتشجيع نمو الشعر على الحاجبين، مما يجعلها أكثر سمكاً وكثافة. طريقة الاستخدام، دلكي الزيت على حاجبيك بحركات دائرية، انتظري ليلة كاملة قبل شطفه بالماء في الصباح.

عصير البصل

عصير البصل غني بالكبريت، مما قد يساعد في تعزيز نمو الشعر. الى ذلك، يفيد أيضاً تكثيف الحواجب بالبصل والليمون.

طريقة الاستخدام: بللي قطنة بعصير بصلة صغيرة وربتيها على حاجبيك. انتظري لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفها بالماء.