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المرأة

بعد تحويلها الى مجلس تأديبي.. هذا ما نشرته الفنانة المعروفة

Lebanon 24
12-10-2023 | 15:55
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نشرت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعاء مؤثراً قالت فيه: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، في أول ردّ فعل على قرار تحويلها إلى مجلس تأديبي في نقابة المهن التمثيلية بعد صفعها للفنان ميدو عادل في كواليس مسرحية "سيد درويش".
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وتعود أزمة لقاء سويدان وميدو عادل إلى 23 أيلول الماضي، حين نشبت مشادة بين الطرفين خلال العرض الأخير لمسرحية "سيد درويش" على مسرح البالون، ترتب عليها صفع لقاء لميدو على وجهه.

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي قد اعتمد قرار لجنة التحقيق بإحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديبي وذلك بعد واقعة الصفع.
المصدر: لها
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