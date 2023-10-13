لنضارة بشرتك... حاربي فقر الدم بهذه الأطعمة

هناك أسباب عديدة لشحوب الوجه، لكن الأكثر شيوعا هو نقص الأكسجين في الدم كونه يعطيه لونه الوردي الطبيعي، يبدأ بالظهور في الوجه والشفتين وغيرهما، ويمكن أن يصل للأظافر والشعر.



وفي ظل آخر تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية في العام 2022، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم ما يقرب من ربع سكان العالم بعدد يبلغ حوالي 2.5 مليار شخص.

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وفي هذا السياق، نقدم لك مجموعة من النصائح للمحافظة على صحتك من فقر الدم حتى ينعكس على إشراقة وجهك وشعرك وأظافرك:



* تناولي نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا يشمل الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبقوليات والخضروات الورقية الداكنة.



* تجنبي الأطعمة التي قد تمنع امتصاص الحديد، مثل الشاي والقهوة والكحول.



* تأكدي من تناول مكملات الحديد في مرحلة الحمل والولادة.



أغذية غنية بالحديد:



اللحوم الحمراء: لحم البقر ولحم الضأن والديك الرومي.



الدواجن: الدجاج والديك الرومي.



الأسماك: السلمون والتونة والسردين.



البقوليات: العدس والحمص والفاصوليا السوداء.



الخضروات الورقية الداكنة: السبانخ واللفت والجرجير.



الحبوب المدعمة بالحديد.





يمكن أن يسبب فقر الدم مجموعة متنوعة من الأعراض منها:



التعب والإرهاق الجسدي.



ضيق التنفس.



الصداع.



الخفقان.



الدوار.



برودة اليدين والقدمين.