المكياج الأزرق يرسم جمال تايلور سويفت.. إليك خطواته بإحترافية

الجميلة تايلور سويفتTaylor Swift تألقت بأجمل إطلالاتها الجمالية المشرقة احتفالاً بعرض فيلمها الجديد The Eras Tour. فاستطاعت ببساطتها واختياراتها الجمالية الملونة والعصرية أن تكون ملهمة سواء من خلال رسمات المكياج الملون الذي لا تتخلى عنه، أو من خلال التفاصيل العصرية التي منحتها اطلالات جمالية خارجة عن المألوف.

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إليك أسرار وأفكار جمالية متنوعة يمكن أن تستوحيها من إطلالات تايلور سويفتTaylor Swift . فاستلهمي منها اختياراتك المقبلة بطريقة تعزّز من جاذبية ملامحك وعينيك.

تألقت تايلور سويفتTaylor Swift برسمات المكياج الملون المناسب لبشرتها البيضاء. فاتجهت في العديد من اختياراتها الجمالية الى رسمات المكياج القوي والمشرق الذي يعكس ثقتها بجمالها ويمنح المرأة مظهراً مشرقاً وقوياً.



هذا المكياج يمكن ان تستلهميه من اطلالاتها لتعزيز جمالك وملامحك الشرقية. فقومي بسحب اللون الأزرق القوي والسموكي على كامل الجفون العليا للعينين وصولاً الى حدود الحواجب، مع اضاءة الجهة الداخلية للعينين باللون الأبيض المات لضمان مكياج مشرق وعصري.



عند تطبيق هذا المكياج، يمكنك سحب اللون الأسود الرفيع على حدود الجفون العليا للعينين مع جعل الخطوط مجنحة على الجهة الخارجية للعينين بطريقة تبرز عيونك الزرقاء. كما حافظي على البشرة البرونزية، والاهم اضاءة اسفل الحواجب باللون الابيض، مع سحب شعيرات الحواجب الى الاعلى بطريقة طبيعية. وأكملي جمال مكياجك بأسلوب تايلور سويفتTaylor Swift من خلال تمرير الهايلايتر اللماع على جوانب الانف، اضاقة الى سحب البلاشر البرونزي القوي والمات على أعلى الوجنتين بطريقة محددة للبشرة النقية.





ولجعل شفاهك تدوم لفترة أطول، قومي بتكثيف اللون المرجاني القوي على الشفاه لابراز الرسمة المطلوبة مع تحديد الجهة الخارجية للشفاه بالكونتور الكريمي الرفيع بطريقة ملفتة.



ولمساعدك في تطبيق أساسيات هذا المكياج هذه، اخترنا لك هذه المستحضرات:



جرّبنا لك كريم أساس Dolce & Gabbana Natural Matte Foundation 2022 Pack shade 400 Amber المميز بتركيبته الكريمية والبرونزية سهلة التغليف بطريقة تناسب كافة أنواع البشرة، مع ما يحتويه من عناصر مغذية لمنح البشرة لوناً عصرياً ويدوم لفترة أطول.

ننصحك بتمرير كونسيلر كلينيك بيوند برفكشن باودر فاونديشن Clinique Beyond Perfecting Powder Foundation Concealer بتركيبته المات لتغليف البشرة بشكل بارز وموحد وصولاً الى الرقبة، بفضل تركيبته المات التي تضمن الحصول على ملامح نقية.

للحصول على عيون مماثلة، قومي بتمرير من علبة غيرلان Guerlain Écrin 4 Couleurs Long-lasting Eyeshadow in Les Bleus التموجات الزرقاء الساحرة على الجهة الداخلية للعينين بطبقات متعدّدة وبشكل مسحوب خارج الجفون العليا للعين. بعدها قومي باضاءة أسفل العينين بالخطوط البيج قبل تمرير اللون على الجهة الداخلية للعينين لجعل نظرتك ناعمة.

بعدها قومي بإضاءة العينين بتموجات ساحرة باللون الابيض، دون دمجها مع الظلال الزرقاء للحصول على جمال استثنائي. هذا النوع من المكياج طبّقيه من خلال الاستعانة بعلبة ظلالCHANEL Blue Rhythm de Chanel Summer البارزة بمجموعة مكونة من 4 ألوان جريئة ومتدرجة جميعها غنية بتركيبة كثيفة يمكن من خلالها تمرير طبقة واحدة فقط من الظلال.

واجعلي عينيك محط أنظار الجميع وقومي بتمرير خطوط الآيلاينر السوداء العريضة والمجنحة على الجفون العليا للعينين، وقومي بسحب قلم Dolce & Gabbana Felineyes Eyeliner Nero على الجفون العليا للعينين، مع الحرص على عدم تمرير اي خط على الجفون السفلى لجعل عينيك أوسع.





وأضفي طابعاً مشرقاً على عينيك وكثفي شعيرات الرموش مع الماسكارا السوداء منDior Diorshow Mascara Brown 698 0.33 oz لضمان الاطلالة المطلوبة بفضل الشعيرات المصفوفة والموجّهة بدقة الى الاعلى دون التسبّب بتجمّع السائل على رموش معينة.





حافظي على جمال الخدود ومرّري البلاشر البرونزي المدموج مع اللون المشمشي أعلى الوجنتين من خلال مستحضر Yves Saint Laurent Couture Blush in 3 Orange Perfecto مع طبقتين متتاليتين مع التدرجات اللماعة.

كما ننصحك باختيار اقلام قوية ذو تركيبة كريمية للحصول على شفاه كبيرة وكثيفة مثل لانكوم لابسولو روج روبي كريم ليبستيك 364 هوت بينك Lancôme L'Absolu Rouge Ruby Cream Lipstick 364 Hot Pink Ruby 3 واجعلي التدرجات أكثر عرضاً وكثافة من الوسط مع نثر بعض التموجات اللماعة وسط الشفة.

كما اختاري قلم Yves Saint Laurent Tatouage Couture Velvet Cream Lipstick 201 Rouge بتركيبة لامعة، وتدوم طيلة اليوم. بفضل تركيبته الغنية بالزيوت، يعمل أحمر الشفاه على تنعيم الشفاه، بينما يوفّر زيت الجوجوبا بمكونات مضادة للأكسدة لترطيب وحماية سطحها.