Advertisement

المرأة

5 طرق للحفاظ على هدوئك عندما يزعجك طفلك

Lebanon 24
13-10-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1117404-638328134624497461.jpeg
Doc-P-1117404-638328134624497461.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عندما يزعجك طفلك ويضغط على أعصابك حتى توشكي على الانفجار، قد تتصرفين معه بطريقة غير صحية وتندمين فيما بعد. وحتى تحافظي على هدوئك عندما يزعجك طفلك، اتبعي الطرق التالية.

1- التواصل مع طفلك
ربما يحاول طفلك إزعاجك بغرض لفت نظرك لأنه يرغب في التواصل معكِ، لذا فإن بدء محادثة مع طفلك طريقة فعالة لإنهاء إزعاجه لكِ.
Advertisement

ربما أيضاً لا يكون السبب وراء إزعاج طفلك هو رغبته في التواصل، ولكن مناقشة طفلك في سلوكه أيضاً طريقة فعالة لتوقف الإزعاج. لذا أول طريقة للتعامل مع إزعاج طفلك لكِ هو التواصل معه.
 
2- اختاري معاركك وتعاطفي مع طفلك
بدلاً من تصعيد الموقف والصراخ في وجه طفلك، فكري في الأسباب المحتملة وراء إزعاجه لكِ، قد يكون مرهقاً أو بحاجة إلى النوم مثلاً، وهنا يجب أن تتخطي الموقف. اطلبي من طفلك التوقف عن كل شيء وأخذ وقت للراحة أو النوم، وإذا كان موعد النوم قد اقترب فاطلبي منه الاسترخاء حتى موعد النوم وتأجيل أي شيء يزعجك به إلى اليوم التالي.
 
3- حددي ما يثير أعصابك
قد تكون هناك أمور محددة تثير أعصابك وتصيبك بالغضب. حددي ما يثير أعصابك بالتحديد حتى لا تظلمي طفلك وتتهميه بإزعاجك بينما أنتِ منزعجة دون تدخل منه. هذه الطريقة سوف تساعدك على تنظيم مشاعرك وإظهار التعاطف بدلاً من الغضب.
 
4- أعيدي صياغة الموقف
قد تغضبين لأن طفلك لم ينفذ أوامرك، في حين أنه لم يقصد تجاهلك، فقط هو رتب المهام حسب أولوياته. وبدلاً من الغضب أعيدي صياغة الموقف وافهمي دافع طفلك الحقيقي، وبعدها يمكنكِ التحدث معه وطلب تنفيذ أوامرك أولاً ووضعها على قمة أولوياته.
 
5- خذي وقتاً قبل رد الفعل
ربما يتعمد طفلك إزعاجك بالفعل، ولكن هذا ليس مبرراً لرد فعل انفعالي، لذا خذي وقتاً للسيطرة على مشاعرك، ثم تعاملي مع طفلك بهدوء وحكمة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-10-13
04:52 | 2023-10-13
01:07 | 2023-10-13
23:00 | 2023-10-12
15:55 | 2023-10-12
11:00 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24