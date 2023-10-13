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المرأة

تنظيف المجوهرات.. طرق لفعلها في المنزل

Lebanon 24
13-10-2023 | 16:00
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للعناية بالحلي الذهب والفضة والألماس، في المنزل، تُتبع إرشادات دليل التنظيف، مع الإشارة إلى أن بعض المنظفات قد يتلف معدني الذهب والفضة وحجر الألماس، مما يستدعي التقيد بالمعلومات أدناه.

هناك طرق عدة متبعة في تنظيف المجوهرات الذهب، هي:

1. صودا الخبز والخل: يُخلط كم مواز لثلاثة مقادير من مسحوق صودا الخبز مع مقدار واحد من الماء، في وعاء، لغرض صنع عجينة سميكة. يُستخدم القطن، في تغليف الحلية الذهب، بوساطة العجينة.

ثمّ، يُسكب الماء ببطء على كمية كافية من الخل الأبيض، فيصب المزيج الناتج على الحلية الذهب. يمكن الانتظار لمدة 5 دقائق، قبل شطف الحلية جيدًا، فالتجفيف بوساطة فوطة مصنوعة من القماش الناعم. الجدير بالذكر أن الطريقة المذكورة تُفكّك الأوساخ والحطام، بيد أنها لا تناسب المصوغات الحساسة أو الهشة أو عالية القيمة أو التي تحتوي على أحجار كريمة أو مسامية.

2. صودا الخبز ورقائق الألومنيوم: يُبطّن وعاء زجاجي بورق الألومنيوم، بصورة يكون فيها الجانب اللمّاع لأعلى، ثم توضع الحلية الذهب مباشرة على ورق القصدير، مع نثر مسحوق صودا الخبز حتى يحجبها. يُصبّ كم كاف من الماء المغلي في الوعاء لغمر الحلية. يجب الانتظار لمدة 5 دقائق حتى يبرد الماء، لنزع الحلية وشطفها جيدًا بماء دافئ وليس باردًا، ثم تجفيفها بوساطة فوطة مصنوعة من القماش، ناعمة.

تتمثل الطريقة الأكثر أمانًا في التعامل مع الحلي الألماس، في نقع الواحدة منها في وعاء صغير محتو على الماء، ومضاف إليه بضع قطرات من سائل الجلي اللطيف، وذلك لمدة 15 دقيقة. ثم، تُفرك الحلية، برفق، باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، فتُشطف بالماء وتُجفّف. تُكرّر الطريقة المذكورة في تنظيف الحلي الألماس لمرة، شهريًّا.

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