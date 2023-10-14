5 دروس جمالية تعلميها من الأميرة ديانا



Advertisement

فيما يلي 5 دروس تجميل يمكن أن نتعلمها من الأميرة الراحلة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



التركيز على الجمال الطبيعي اشتهرت أميرة ويلز الراحلة ديانا بإحساسها الفريد بالأناقة والجمال، وكانت أيقونة في الموضة، وقد نال إحساسها بالأناقة الإعجاب في جميع أنحاء العالم، وكانت وسائل الإعلام والجمهور يتابعون اختياراتها للأزياء عن كثب.فيما يلي 5 دروس تجميل يمكن أن نتعلمها من الأميرة الراحلة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:التركيز على الجمال الطبيعي

غالباً ما اختارت الأميرة ديانا المظهر الطبيعي، مفضلة الحد الأدنى من الماكياج والسماح لجمالها الطبيعي بالتألق.. لقد أدركت أهمية العناية الجيدة بالبشرة وغالباً ما اختارت درجات ألوان ناعمة ومحايدة تعزز ميزاتها بدلاً من التغلب عليها.

الشعر والمكياج الكلاسيكي

كانت اختيارات ديانا للشعر والمكياج كلاسيكية وبسيطة.. لقد فضلت تجعيد الشعر الناعم، وكان مكياجها يتألف من ظلال عيون خفيفة وأحمر خدود وردي ولمسة من أحمر الشفاه، وقد أتاح لها هذا النهج الكلاسيكي إظهار أناقتها الخالدة التي تظل مصدر إلهام للكثيرين.

الثقة في الأسلوب الفردي

لم تكن ديانا خائفة من تجربة أسلوبها، وكثيراً ما كانت تختار الملابس ومظهر المكياج الذي يعكس شخصيتها.. لقد كانت معروفة باختياراتها الجريئة في الأزياء، وهذه الثقة في أسلوبها الفردي هي شيء يمكننا جميعاً أن نتعلم منه.

أناقة بلا مجهود

كانت الأميرة ديانا تتمتع بموهبة الظهور بمظهر أنيق من دون عناء.. كانت إطلالاتها مميزة، لكنها لم تبدو مفتعلة بشكل مفرط، هذا درس قيّم في قوة البساطة.

اختيار الإكسسوارات بعناية

كانت ديانا موهوبة في اختيار الإكسسوارات التي تكمل مظهرها العام.. سواء كانت قلادة مميزة أو زوجاً من الأقراط المختارة بعناية، كانت إكسسواراتها تضيف دائماً لمسة نهائية إلى ملابسها.