هيفاء وهبي تبهر الجميع في السعودية.. و هذا هو سعر اطلالتها

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فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محبيها بتواجدها امس الخميس، في جدة في زيارة لم تكشف عن سببها بعد.نانسي عجرم متهمة بتقليد هيفاء وهبي و الجمهور يقدم الدليلنانسي عجرم متهمة بتقليد هيفاء وهبي و الجمهور يقدم الدليلوظهرت هيفاء وهبي بإطلالة مميزة غلبت عليها نقشات الورود من تصميم دار أزياء Paco Robanne، و صل سعرها إلى 1240 دولار.