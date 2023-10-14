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المرأة

هيفاء وهبي تبهر الجميع في السعودية.. و هذا هو سعر اطلالتها

Lebanon 24
14-10-2023 | 01:39
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فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محبيها بتواجدها امس الخميس، في جدة في زيارة لم تكشف عن سببها بعد.

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وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة مميزة غلبت عليها نقشات الورود من تصميم دار أزياء Paco Robanne، و صل سعرها إلى 1240 دولار.
 
هيفاء وهبي
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