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المرأة

كيف احتفلت كاردي بي بعيد ميلادها؟

Lebanon 24
14-10-2023 | 10:16
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بعد المفاجأة الرومنسية اللطيفة التي أعدها لها زوجها للتعبير عن حبه الكبير لها، تواصل الفنانة كاردي بي الإحتفال بيوم ميلادها الـ31 بطريقتها الخاصة المليئة بالإستعراض والمبالغة.

وشاركت كاردي بي متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو لجلسة التصوير التي نظمتها بمناسبة ميلادها، وظهرت متمددة على الأرض بفستان أحمر ضيق من الأعلى مع ذيل طويل وواسع من الدونتيل في الأسفل وفتحة جريئة عند منطقة الصدر، وحرصت على القيام بحركات غريبة عرضتها للإنتقادات الساخرة من بعض متابعيها.
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وأرفقت النجمة الأميركية المقطع بتعليق كتبت فيه: "شكراً جزيلاً حبيبي أوفست.. دائماً ما تتخطى المتوقع من أجلي. أنا أحب مظهرك، أحب وجهك، أحب إطلالتك، حتى كاحليك. أنا أحب روحك، أحب قلبك ... أنا أحب إيمانك، أحب موهبتك، وسأهاجم أي شخص من أجلك". (لها)
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