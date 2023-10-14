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فنون ومشاهير

قدّم لها الخاتم أمام الجميع على المسرح.. خطوبة شابة بعرض أزياء مصمّمة شهيرة (فيديو)

Lebanon 24
14-10-2023 | 16:17
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شهد عرض أزياء المصممة زينة زكي في قلب أحداث أسبوع الموضة بدبي، خطوبة شابة كانت مرتدية فستاناً باللون الأبيض، حيث قدم لها حبيبها الخاتم أمام الحضور على المسرح.
 
 
وشددت زينة في حديث مع "فوشيا" على أن تصاميمها تستهدف نساء العالم بأسرهن، مع كل اختلافاتهن الثقافية والشخصية، مؤكدة أن الخطوبة التي جرت أمام الجميع كانت حقيقية. (فوشيا)
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