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المرأة

منعت خاصية التعليقات.. إطلالة مُلفتة لابنة نوال الزغبي بـالـ "هوت شورت" (صورة)

Lebanon 24
14-10-2023 | 23:00
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
 
 
 
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واللافت ان تيا منعت خاصية التعليقات، وبدت في الصورة بـ"هوت شورت" وكروب توب من الجلد الأسود ووضعت فوقهما بلايزر باللونين الأسود والأبيض.

وتيا درست تصميم الأزياء وأكملت دراستها في إيطاليا وهي تخطط لأن تصبح مصممة أزياء عالمية.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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