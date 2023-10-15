لفعالية على البقع... دليل التنظيف لأنسجة الأثاث المنزلي

أنسجة المفروشات المنزليّة قابلة للاتساخ الشديد والتبقّع بالبقع المزعجة، مما يتطلّب دراية بإرشادات دليل التنظيف للأثاث والحيل المتبعة في التخلّص من اللطخات على الأرائك والمقاعد المنجدة.

من الصحيح المُسارعة إلى مسح الانسكابات على نسيج الأريكة، على الفور، إذ يؤدي الانتظار إلى ثبات البقع وتصعيب إزالتها، مع أهمية الانتباه إلى

محاليل التنظيف المستخدمة.

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تُمرّر فرشاة صلبة ذات شعيرات طبيعية للمساعدة في تفكيك البقع وجلب الغبار والأوساخ إلى السطح، ثمّ المكنسة الكهربائية.

أضيفي إلى ذلك، يُنثر مسحوق صودا الخبز لإزالة أي رائحة وتخفيف البقع. يجب الانتظار لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حتى يمتص النسيج المبقع صودا الخبز، لتمرر المكنسة الكهربائية مُجدّدًا. تُجفّف الأريكة القماش، باستخدام منشفة ناعمة، مع تقريبها إلى النافذة حيث الهواء.

يصح أيضًا إعداد محلول التنظيف لنسيج الأريكة من كوب من الماء الدافئ وكوب من الخل الأبيض وملعقة صغيرة من سائل الجلي (اختياري). يُضاف الخليط إلى زجاجة مُزودة ببخاخ لتبلّل المنطقة الملطخة. بعد ذلك، يدعك برفق، بوساطة فوطة مُبللة بالماء. تُجفّف الأريكة.

هناك أيضًا، منظفات جاهزة، للعناية بنسيج الأريكة المبقع، مثل: منظف الغسيل أو سائل الجلي أو مزيل البقع التجاري.

في حال البقع الصعبة للغاية، يوصى بالشطف باستخدام الماء الدافئ.

لكل بقعة على الأريكة محلول لتنظيفها

بقع الزيت: عندما ينسكب الزيت على الأريكة، تُستخدم المناديل الورقية في التنظيف الأولي، ثم ينثر مسحوق صودا الخبز لامتصاص البقع أو منظف الغسيل قوي المفعول، قبل المسح بفوطة مبللة والتجفيف.

بقع القهوة: تُستخدم فوطة مُبلّلة بماء الصنبور البارد، ثم فوطة ثانية مُرطّبة بمحلول مؤلّف من سائل الجلي والقليل من الماء البارد، مع الانتظار لمدة 10 دقائق، قبل الشطف بالماء والتجفيف.

بقع دهانات الجدران: يُنصح بإزالة القدر الأكبر من الطلاء، باستخدام سكّين غير حاد (أو ملعقة)، ثم تمرير فوطة مبللة بماء دافئ، ففوطة ثانية مرطبة بمحلول مؤلف من منظف الغسيل السائل والماء، فالشطف.