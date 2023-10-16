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المرأة

سر تجنب تجاعيد الابتسامة.. خطوات للعناية ببشرة الفم

Lebanon 24
16-10-2023 | 00:00
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تعد الابتسامة لغة الروح ومفتاح الإيجابية في حياة المرأة. إنها عبارة عن تعبير جميل عن السعادة والانسجام الداخلي، وهي أحد أبسط وأجمل طرق التواصل بين البشر. ومع ذلك، هل فكرت يوماً في أن هذا التعبير اللطيف قد يحمل في طياته تأثيرات جانبية مفاجئة على بشرتك؟

كذلك إن الشعار "لا تتوقفي أبداً عن الابتسام" هو شعار معظم أطباء الأسنان، مهمتهم الرئيسية منحك ابتسامة أحلامك، وطريقة جميلة لمواجهة حياتك اليومية. كذلك ثبتت الدراسات أن للابتسامة تأثيراً إيجابياً على الحياة. ومع ذلك، كانت هناك بعض الإشاعات بأن الابتسامات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي.

فتعرفي كيف يمكن أن تسهم الابتسامة في تكوين التجاعيد والعلامات التعبيرية على وجهك، واكتشفي  النصائح والإرشادات حول كيفية الحفاظ على بشرة نضرة وصحية من دون التخلي عن لحظات السعادة والابتسامات. فهل يمكن أن تكون الابتسامة حقًا العدو الخفي لبشرتك؟

فمع التقدم في العمر يفقد الجلد مرونته، لذلك لا بد أن تتشكل التجاعيد،بالإضافة إلىعوامل أخرى تلعب دوراً في تكوين هذه التجاعيد:

تكرار الحركة: عند الابتسام، تعمل عضلات الوجه على شد وسحب الجلد. ومع مرور الوقت وتكرار هذه الحركة، يتمدد الجلد ويعود إلى وضعه الطبيعي، ولكن مع مرور الزمن، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكوين تجاعيد.

انخفاض مرونة الجلد:مع تقدم العمر، ينخفض مستوى الكولاجين والإيلاستين في الجلد، مما يقلل من مرونته وقدرته على العودة إلى شكله الأصلي بسرعة. هذا يزيد من احتمال تشكل التجاعيد.

التعرض لأشعة الشمس:التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يزيد من تكوين التجاعيد. فأشعة الشمس تساهم في تحطيم الكولاجين في الجلد وتسريع عملية تقدم التجاعيد.

الوراثة:العوامل الوراثية تلعب دوراً في كيفية استجابة بشرتك لعوامل التقدم في العمر والتعرض للشمس.
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الابتسامة وحدها ليست أبدا سببا للتجاعيد، لذلك لا يمكنك أبداً التوقف عن الابتسام أو الابتسام بشكل أقل. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لضمان بقاء بشرتك صحية وخالية من التجاعيد مثل:

تجنبي التعرض لأشعة الشمس بكثرة:

الشمس هي عدو الجلد. في حين أن بعض أشعة الشمس مفيدة لأنها مصدر طبيعي لفيتامين د، إلا أن التعرض لأشعة الشمس كثيراً يمكن أن يضر بشرتك.

لا مزيد من التدخين:

تؤثر هذه العادة الفظيعة على كل نظام في جسمك تقريباً. فالتدخين يدمر الرئتين، ويدمر الأسنان، ويؤثر على عملية التمثيل الغذائي بشكل عام، والجلد ليس سوى أحد ضحاياه. لا تؤثر المواد الضارة الموجودة في السجائر عليك فحسب، بل إن الفعل الجسدي للتدخين يؤثر أيضاً. فعندما تزمّي شفتيك أثناء التدخين، فإنك تشغلين كل عضلة في الوجه تقريباً.

تناولي نظام غذائي صحي:

النظام الغذائي الصحي هو حجر الزاوية في مكافحة الشيخوخة. فعندماتتناولين طعام صحي، يحافظ الجلد على ليونته ورطوبته لفترة طويلة. ويبقى الكولاجين الموجود في الجلد صحياً، وبالتالي يظل لامعاً ومشدوداً، دون أن يخشى ظهور التجاعيد. (نبض)

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