تساقط الشعر الموسمي.. أسباب وطرق للوقاية

مع انخفاض درجات الحرارة في بداية موسم الخريف، تعاني الكثير من النساء من مشكلة تساقط الشعر، وبحسب تصريحات الأطباء لمجلة "غليمور"، فإن الأطباء يلاحظون أن تساقط الشعر ظاهرة موسمية تحدث كل عام في موسم الخريف، فما هي الأسباب وراء تساقط الشعر في الخريف؟ وكيفية الحد من المشكلة؟ تابعي القراءة لتحصلي على إجابات لكل الأسئلة التي تدور في ذهنك عن ظاهرة تساقط الشعر في الخريف

يطرح الأطباء بعض النظريات التي يعتقدون أنها وراء ظاهرة تساقط الشعر في الخريف. النظرية الأولى: تفيد بأن الشعر يتغير في كل موسم تماماً مثلما تتغير جلود الحيوانات.

أما النظرية الثانية: فتعتمد على أن تساقط الشعر السنوي يعود إلى الجينات، حيث أن التساقط المتكرر يكون لدى العديد من النساء، وبناء عليه يرجحون أن يكون الأمر جيني

بعيداً عن النظريات غير المثبتة علمياُ، فإن الأطباء أعزوا تساقط الشعر في الخريف إلى مراحل نمو الشعر، إذ تمر كل شعرة بمرحلتي نمو: الأولى "مرحلة النمو"، والثانية "مرحلة الراحة".

مرحلة نمو الشعرة تستمر لسنوات، بينما تتراوح مرحلة الراحة بين شهرين إلى أربعة أشهر، وخلال هذه المرحلة تتجدد جذور الشعر.

وفي حين أن نسبة 90% من الشعر يكون في مرحلة النمو، و10% في مرحلة الراحة، فتناوب المرحلتين لا يكون ملحوظاً على الشعر، أي أن عدد الشعر ثابت دائماً على الرأس، ومع ذلك ففي أواخر فصل الصيف وبداية الخريف، تزداد نسبة الشعر في مرحلة الراحة لدى النساء.

والتفسير العلمي هو أن الشعر يحتاج إلى المزيد من الحماية في فصل الصيف، وبالتالي يطيل مرحلة النمو خلال فترات ارتفاع الحرارة، ومع انخفاض الحرارة وانخفاض الأشعة فوق البنفسجية في نهاية العام، يتساقط الشعر.

تساقط الشعر في الخريف ظاهرة وليست مرضاً، ومع ذلك فإن هناك إجراءات للحد من نسبة تساقط الشعر، مثل منتجات العناية بالشعر التي تساهم في تقوية الشعر وزيادة نموه، بالإضافة إلى المكملات الغذائية التي تعزز صحة الشعر ونموه. كما أن الزنك عنصر معروف بدوره في تقوية الشعر، وهو موجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الحبوب الكاملة، البقوليات، والمكسرات واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

إذا لاحظتِ تساقط أكثر من 100 شعرة في اليوم على مدار فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، فأنتِ بحاجة إلى استشارة طبيب أمراض جلدية للتأكد من سبب تساقط شعرك، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لحماية شعرك من التساقط.