نصائح لمساعدتك على اختيار مجوهراتك يوم زفافك

حفل الزفاف الخاص بك هو يومك للتألق، ومن أسعد أيام حياتك، لذلك اختيار فستان زفافك أمر مهم وكذلك المجوهرات التي سترتدينها لإكمال إطلالتك.

فقد يكون اختيار المجوهرات لحفل زفافك أمراً مربكاً بسبب وجود عدد كبير من الخيارات، فسواء كنت ترتدين عقداً مرصعاً أو أقراطاً أنيقة أو سواراً من الفضة، فأنت تريدين الحصول على مظهر مثالي في يومك الخاص.

مجوهرات الزفاف هي جزء مهم من جمالية وتصميم حفل الزفاف، لذلك فإليك بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند اختيار مجوهراتك يوم زفافك.

لا تستطيعين أن تقرري بين المجوهرات الفضية والذهبية؟ دعي لون فستانك يوجه اختيارك. فإذا كان فستانك أبيض، قطع البلاتين أو الفضة تبدو أجمل مع هذا اللون.

وإذا كان ثوبك بين اللون الأبيض والكريمي فستعزز المجوهرات الذهبية هذا الظل الكريمي بشكل أفضل.

أما إذا كان ثوبك من الشمبانيا ستكمل المجوهرات الذهبية النغمات الدافئة في هذا اللون البيج الفاتح جداً.

أهم شيء في اختيار القطع المثالية لفستان الزفاف هو أنها يجب أن تكون انعكاساً لذوقك. وإذا لم تكن مرتاحة لارتداء الأقراط الكبيرة والشاندلير، فاختاري الأقراط الناعمة والدائرية الصغيرة. فإذا كنت راضية عن جميع المجوهرات الخاصة بك، فسوف تشعرين بثقة أكثر في زفافك، لذلك احرصي على اختيار مجوهرات وقطع تعجبك أنت فقط.

يجب أن تكون مجوهرات زفافك بمثابة لهجة لفستان الزفاف الخاص بك وتسلط الضوء عليه على نطاق واسع.

فاختيار الحجم المناسب للمجوهرات سيعزز مظهرك كعروس، فلا تختاري مجوهرات صغيرة جداً ولا يلاحظها أحد، بل إذا كان فستان زفافك متقناً، فأنت تريدين أن تكون مجوهراتك أكثر دقة ولكن ليست غير مرئية.

وإذا كان فستانك في الجانب الأبسط، فلا ترتدي الكثير من قطع المجوهرات، ففي بعض الأحيان، قلادة واحدة قد تبرز جمالك وامنحك إطلالة مثالية.

سيحدد خط العنق لفستان الزفاف المجوهرات وخاصة العقد الذي سترتدينه. فإذا كان فستانك بدون حمالات أو ذو رقبة على شكل قلب، ارتدي قلادة، فذلك سيبرز رقبتك بشكل جميل.

من ناحية أخرى، إذا كان ثوبك ذو رقبة عالية، تخطي القلادة وارتدي زوجاً من الأقراط الطويلة. وإذا كان خط العنق على الفستان مزخرفاً، فاختاري أقراط شاندلير أو الأقراط المتدلية. إذا كان فستانك مع رقبة على شكل حرف V الأقراط المتدلية ستكمل مظهرك.

لا تبدو العروس أنيقة في معظم الأحيان إذا ارتدت الكثير من المجوهرات الملونّة. لذلك، ارتدي لوناً أو لونين في أحسن الأحوال، فالمجوهرات بحاجة إلى الانسجام مع فستانك. فالكثير من الألوان يمكن أن تبدو مبتذلة وتبتعد عن جمال العروس الداخلي والخارجي. ولا يعد جميلاً ارتداء العديد من ألوان الأحجار الكريمة في يوم زفافك.

عند التسوق لشراء مجوهرات الزفاف، اشتري دائماً من صائغ معروف تثقين به. لا تريدين شراء منتجات تفتقر إلى الأصالة، فتأكدي من أن مجوهراتك مميزة. وتذكري أن تطلبي إيصالاً لمشترياتك في حالة رغبتك في إرجاع المجوهرات أو استبدالها في المستقبل القريب.