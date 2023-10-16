بملابس كاجوال أنيقة... ميريام فارس تدعم شقيقتها في مشروعها الجديد (فيديو)

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حرصت النجمة ميريام فارس على مشاركة شقيقتها رولا فرحتها في حفل توقيع كتابها الأول الذي يحمل اسم "حكي مش موزون" في معرض الكتاب ببيروت.وحضرت النجمة اللبنانية باللون الأبيض بملابس كاجوال أنيقة، وبدت في غاية السعادة والتأثر، وقد عبّرت عن فخرها بهذا الإنجاز وصفقت لأختها بحرارة.ووصفت ميريام شقيقتها بالقول: "هيي رفيقة دربي والأقرب لقلبي من بين كل البشر... فخورة كتير وعذّبتها كتير قبل ما تنزّل هالكتاب لأني شغّلتها كتير، بس هلق صار الوقت".وأكدت ميريام في لقاء ضمن برنامج "Et بالعربي" قائلةً: "قرأت الكتاب، وهو باللهجة المحكية اللبنانية، وهي قصص الجميع يشعر بها ولكن لا يعرف كيف يعبّر عنها".يُذكر أن هذه التجربة لرولا فارس ليست الوحيدة في الكتابة، حيث سبق وكتبت أغنيتين لميريام فارس، وهما: "حقلق راحتك" و"غدارة يا دنيا".