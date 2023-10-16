3 قواعد أساسية لتعزيز جمال وأناقة مجوهراتك.. فما هي؟

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عندما يتعلق الأمر بوضع اللمسات النهائية على أي إطلالة رائعة ومذهلة، فإن الأمر كله يعود إلى الإكسسوارات التي تختارينها، وقطع المجوهرات الفاخرة التي ستضيفينها، إذ إن هذه القطع والإكسسوارات المختارة بعناية، سترفع بسهولة جمال إطلالتكِ إلى أعلى المستويات، مهما كانت بسيطة.وفي حين أن المجوهرات الراقية يمكن ببساطة تنسيقها، فإن ارتداء قطع باهظة الثمن يتطلب بعض التفكير لتنسيقها بشكل صحيح، مع اتباع مبدأ «الأقل هو الأكثر».ومع ذلك، لا يعني هذا أن مجوهراتكِ ستقتصر على القلائد والأقراط والأساور الرقيقة والرائعة، إذ لايزال بإمكانك الإدلاء ببيان من خلال ارتداء قطع كبيرة وجريئة ومجوهرات متألقة تخطف الأنفاس، لكن لنجاح الإطلالة عليك معرفة كيفية الجمع بينها، ومتى ترتدينها، ومع أي أزياء تنسقينها.على سبيل المثال، في حين أن الملابس الصيفية الجريئة والملونة مع طبعات الأزهار الغريبة، ستعمل بشكل أفضل مع قطع المجوهرات الأنيقة والبسيطة، يمكن أن تتألق الملابس الأحادية اللون باستخدام القلائد البارزة والأقراط الكبيرة الحجم.نقدم لك بعض الإرشادات، التي ستساعدك على التألق بمجوهراتك.أبقيها نظيفة:إن الحفاظ على مجوهراتك نظيفة ومصقولة جيداً، أمر ضروري للمساعدة على ضمان الحفاظ على بريقها، إذ يمكن للقلائد والأقراط الباهتة أو المشوهة أن تنتقص بسرعة من الصورة الساحرة لكِ، وتظهركِ كأنكِ لا تهتمين بالتفاصيل.ولحسن الحظ، يعد تنظيف المجوهرات الفضية عملية بسيطة إلى حد ما، بشرط تخزينها في حقيبة واقية عند عدم استخدامها، ويجب عليك القيام بذلك كل شهرين فقط، ويمكنكِ استخدام فرشاة أسنان ناعمة مع بعض سائل غسيل لطيف، أو بعض بيكربونات الصودا، لفركها بلطف من وقت لآخر، وتأكدي من شطفها جيدًا بالماء الدافئ، وتركها حتى تجف بعد ذلك.أتقني فن التكديس:يعد وضع طبقات عدة من المجوهرات اتجاهاً مهماً في الوقت الحالي يعرف بفن التكديس، إلى جانب أن تجربة الأطوال والأشكال والألوان المتباينة عند اختيار قلائدك هي طريقة رائعة لإضافة لمسة شخصية جيدة إلى أي مظهر. لكن عند القيام بذلك، تجنبي المزج بين القطع الأكبر والأكثر جرأة، واختاري خيوطاً أرفع، وقلائد وخرزات أصغر، لتجنب إرباك مظهرك.ويمكنكِ، أيضاً، تكديس الأساور بمختلف الأنواع، إذ إن ذلك يمنحك تأثيراً مرضياً كلما حركت ذراعيك. وفي حال كان لديكِ العديد من ثقوب الأذن، فاختاري مجموعة من الأقراط والأحجار الصغيرة، وارتدي قرطاً متدلياً في الجزء السفلي لإعطاء جمالية أكبر.اختاري معدنكِ الثمين:معظمنا لدينا معدن مفضل، عندما يتعلق الأمر بالمعادن الثمينة. وكقاعدة عامة، من المفيد التمسك بواحد منها فقط لتجنب التقليل من تكلفة أي مظهر، فإذا كنتِ من محبات الفضة والذهب الأصفر والذهبي الوردي والنحاس، فابحثي عن اللون المناسب لكِ، من خلال الأخذ بعين الاعتبار ما يناسب لون بشرتك.على سبيل المثال، إذا كان لون بشرتك بارداً، فمن المحتمل أن تجدي أن المعادن الأفتح، مثل: الذهب الأبيض والبلاتين والفضة هي الأكثر إغراءً، في حين أن صاحبات البشرة الدافئة قد تكون أجمل عليهم المعادن الأكثر دفئاً، مثل: الذهب الوردي، والنحاسي.