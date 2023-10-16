إليكِ 4 نصائح للعناية بحقيبة اليد الجلدية

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عندما يتعلق الأمر بالإكسسوارات الفاخرة، التي تستحق أن نقوم باقتنائها؛ فإن حقيبة اليد الجلدية ستكون على رأس القائمة في كل وقت، إذ يمكن القول بأن شراء واحدة مميزة وخالدة، ودفع مبلغٍ باهظ الثمن فيها، ولو لمرةٍ واحدة، سيضمنان حصولكِ على الحقيبة المناسبة لأي مناسبة تقريباً، وسيجعلانكِ ذات أسلوبٍ راقٍ لسنوات مقبلة.كما أن حقائب اليد الجلدية تضيف لمسةً من الأناقة إلى أي ملابس ترتدينها، سواء كانت ملابس مكتبية لقضاء يوم في العمل، أو لمظهر أكثر سحراً في مناسبةٍ مهمةٍ جداً، إذ يمكن دائمًا الاعتماد عليها لتجميع كل شيء معاً، إلى جانب أنها عملية؛ لأنها ممتعة من الناحية الجمالية.لكن من المهم أن تعرفي كيفية الاعتناء بها بالضبط، لضمان أقصى قدر من طول عمرها، والحفاظ على جمالها، ومظهرها الأصلي كما لو كنتِ اشتريتها الآن.النظافة:عندما يتعلق الأمر بحقيبة اليد الجلدية الفاخرة، فإن السماح للأوساخ والغبار بالتراكم عليها يمكن أن يؤدي إلى إضعاف توهجها بسرعة، لذا حتى تضمني استمرار لمعانها، قومي بمسحها بلطف بقطعة قماش ناعمة وجافة مرة واحدة في الأسبوع.وفي حال كنتِ تحتاجين تنظيفاً أعمق، فاستخدمي منتج تنظيف مصمماً خصيصاً لنوع الجلد المصنوعة منه حقيبتك، واتبعي التعليمات بعناية، ثم اتركيها تجف في الهواء.ويجب تجنب استخدام الماء الزائد أو نقع الجلد، لأن ذلك سيؤدي إلى تلفها وخسارتها.استخدام مرطبٍ جلدي:يتطلب الجلد الفاخر قدراً أكبر من العناية، أكثر من مجرد إبقائه خالياً من الأوساخ، والسر الذي يجعله يبدو رائعاً لأطول فترة هو الحفاظ عليه ناعماً وليناً ورطباً.وللقيام بذلك، اشتري مرطباً جلدياً عالي الجودة، وضعيه على قطعة قماش ناعمة، ثم امسحي حقيبة يدك به مع حركات دائرية لطيفة، وانتبهي بشكلٍ خاص إلى الزوايا والحواف، التي يمكن أن تكون عرضة بشكل خاص للتآكل. وبمجرد تطبيقه، اتركيه لبضع ساعات، للسماح له بالقيام بعمله، وكرري العملية مرة أخرى كل شهر، أو شهرين لمنع التشققات.الحماية:من الطبيعي أن يكون الجلد عرضة بشكل أكبر لتأثيرات الرطوبة، التي يمكن أن تلحق الضرر بحقيبتك، وتضعف جمالها المذهل، لذلك من الضروري أن تحميها من الرطوبة والرذاذ والانسكابات والمطر.ومن أجل الحماية، يمكنكِ وضع رذاذ مقاوم للماء؛ ليشكل طبقة واقية، ويمنع تسرب أي رطوبة إلى الجلد، كما من المهم أن تتجنبي توجيه مجفف الشعر نحوها، أو وضعها بالقرب من المبرد، أثناء تركها لتجف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشققها.التخزين الآمن:يعد التخزين المناسب أمراً أساسياً؛ لضمان احتفاظ حقيبتك بشكلها، لذا لا تعلقيها على خطاف المعاطف، ولا تتركيها على أرضية الردهة، وبدلاً من ذلك ضعيها بعيداً بأمان عند عدم الاستخدام، وتأكدي من أنها نظيفة وجافة قبل القيام بذلك.وفي حال كنتِ لا تريدين استخدامها لفترةٍ طويلة؛ فتأكدي من حشوها بالمناديل الورقية لمنعها من الترهل، وكذلك تأكدي من اختيار ورق عديم اللون لتجنب أي تلطيخ على الجزء الداخلي لحقيبتك الجلدية المفضلة، وقومي بتخزينها داخل خزانة ملابسك أو خزانة نظيفة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لحمايتها من البهتان، أو تغير اللون.