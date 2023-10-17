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المرأة

هذا الخريف.. إعتمدي هذه الألوان لمواجهة المظهر الشاحب لليدين

Lebanon 24
17-10-2023 | 14:00
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ذكرت مجلة "Instyle" أن ألوان طلاء الأظافر القوية مثل البرتقالي والأخضر المشبع تُعيد لبشرة اليد الشاحبة حيويتها ورونقها، وكذلك درجات الأحمر ذات الأندرتون الأصفر الدافئ.


وتبدو بشرة اليدين خلال فصلي الخريف والشتاء بمظهر شاحب بسبب الطقس البارد، لكن وفقًا للمجلة المعنية بالموضة والجمال فإنه يمكن مواجهة هذا المظهر من خلال طلاء الأظافر بألوان الباستيل الحالمة مثل الأخضر النعناعي والبنفسجي.
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المصدر: 24.ae
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