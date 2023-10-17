دروس جمالية يمكن أخذها من الأميرة الراحلة ديانا

إشتهرت أميرة ويلز الراحلة ديانا بإطلالاتها الأنيقة وحظيت باهتمام وسائل الإعلام والجمهور لجمالها الفريد.

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ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، يمكن أن نتعلم من الأميرة "الايقونة" هذه الدروس:-التركيز على الجمال الطبيعي: غالباً ما اختارت الأميرة ديانا المظهر الطبيعي، مفضلة الحد الأدنى من الماكياج والسماح لجمالها الطبيعي بالتألق وغالباً ما اختارت درجات ألوان ناعمة ومحايدة تعزز ميزاتها بدلاً من التغلب عليها.- الشعر والمكياج الكلاسيكي: فضلت تجعيد الشعر الناعم، وكان مكياجها يتألف من ظلال عيون خفيفة وأحمر خدود وردي ولمسة من أحمر الشفاه، وقد أتاح لها هذا النهج الكلاسيكي إظهار أناقتها الخالدة التي تظل مصدر إلهام للكثيرين.- الثقة في الأسلوب الفردي: لم تكن ديانا خائفة من تجربة أسلوبها وكثيراً ما كانت تختار الملابس ومظهر المكياج الذي يعكس شخصيتها.- أناقة بلا مجهود: كانت إطلالاتها مميزة لكنها لم تبدو مفتعلة بشكل مفرط، هذا درس قيّم في قوة البساطة.- اختيار الإكسسوارات بعناية: كانت ديانا موهوبة في اختيار الإكسسوارات التي تكمل مظهرها العام سواء كانت قلادة مميزة أو زوجاً من الأقراط المختارة بعناية.